Напавший на мечеть в Осло рассказал полиции о своих мотивах

СТОКГОЛЬМ, 16 авг - РИА Новости. Норвежец Филип Мансхаус, подозреваемый в терроризме после нападения на мечеть в Осло, признался в содеянном и рассказал полиции о своих мотивах, передает норвежская телерадиокорпорация Норвежец Филип Мансхаус, подозреваемый в терроризме после нападения на мечеть в Осло, признался в содеянном и рассказал полиции о своих мотивах, передает норвежская телерадиокорпорация NRK

"Подзащитный признал факты, относящиеся к делу, но пока формально не признал себя виновным в предъявленных судом обвинениях. Его объяснения стали важным вкладом в дальнейший ход расследования", - заявил прокурор Пол-Фредрик Йорт Краби (Pål-Fredrik Hjort Kraby).

Краби также отметил, что подозреваемый объяснил свои мотивы и сообщил важные детали произошедшего. Прокурор однако не уточнил, что именно подтолкнуло Мансхауса к нападению на мечеть.