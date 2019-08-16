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РИА Новости

Напавший на мечеть в Осло рассказал полиции о своих мотивах

23:49 16.08.2019
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© AP Photo / Fredrik VarfjellПолиция Осло, Норвегия
Полиция Осло, Норвегия
© AP Photo / Fredrik Varfjell
Полиция Осло, Норвегия. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 16 авг - РИА Новости. Норвежец Филип Мансхаус, подозреваемый в терроризме после нападения на мечеть в Осло, признался в содеянном и рассказал полиции о своих мотивах, передает норвежская телерадиокорпорация NRK.
"Подзащитный признал факты, относящиеся к делу, но пока формально не признал себя виновным в предъявленных судом обвинениях. Его объяснения стали важным вкладом в дальнейший ход расследования", - заявил прокурор Пол-Фредрик Йорт Краби (Pål-Fredrik Hjort Kraby).
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Краби также отметил, что подозреваемый объяснил свои мотивы и сообщил важные детали произошедшего. Прокурор однако не уточнил, что именно подтолкнуло Мансхауса к нападению на мечеть.
В коммуне Берум близ Осло в минувшую субботу произошла стрельба в мечети: один человек ранен, стрелявший арестован. Как сообщила телекомпания NRK, в мечети найдено несколько единиц оружия. Позже полицейские обнаружили мертвой 17-летнюю сводную сестру задержанного, обстоятельства смерти которой навели правоохранителей на подозрения относительно насильственного характера. Полиция Норвегии заявила, что будет расследовать стрельбу в мечети как попытку теракта. В понедельник окружной суд Осло заключил Мансхауса под стражу на четыре недели.
Полиция Осло, Норвегия
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