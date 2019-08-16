Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-16T23:46Z
https://ria.ru/20190816/1557587468.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155737/56/1557375620_0:393:2000:1518_1036x0_80_0_0_8ba393b1b7d0a6398b5369b05bac5336.jpg
РИА Новости

Вскрытие Эпстина показало, что миллиардер покончил жизнь самоубийством

23:25 16.08.2019 (обновлено: 23:46 16.08.2019)
3594
© AP Photo / New York State Sex Offender RegistryДжеффри Эпстин
Джеффри Эпстин
© AP Photo / New York State Sex Offender Registry
Джеффри Эпстин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Вскрытие американского миллиардера Джеффри Эпстина показало, что он покончил жизнь самоубийством, передает газета New York Times со ссылкой на медэкспертизу.
"Официальные результаты вскрытия показали, что финансист Джеффри Эпстин покончил с собой в своей тюремной камере в Манхэттене", - говорится в сообщении.
Ранее министерство юстиции США и ФБР начали расследование смерти Эпстина, который находился в предварительном заключении по обвинению в организации секс-торговли и был найден мертвым в камере.
В социальных сетях и СМИ активно велись обсуждения того, как надзиратели тюрьмы, где находился Эпстин, допустили, что он смог покончить с собой. Президент Дональд Трамп даже ретвитнул запись, в которой развивалась теория, согласно которой к смерти Эпстина мог быть причастен бывший президент США Билл Клинтон. Трамп, как и Клинтон, был знаком с Эпстином. В ответ на критику за распространение теорий заговора Трамп заявил, что он лишь добивается полного расследования.
Финансист Джеффри Эпстин обвиняется в соблазнении и вовлечении в проституцию десятков несовершеннолетних девушек. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпстин вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Отмечается, что возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. Свою вину Эпстин не признавал.
Ему было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю - до пяти лет тюрьмы.
Участницы протеста Hot Mess с фотографией Джеффри Эпштейна перед зданием федерального суда в Нью-Йорке. 8 июля 2019 года
12 августа, 08:00РИА Новости
Зачем американская система "убила" педофила-сутенера
1135218
Обсудить 6
СШАВ мире
Рекомендуем
Производство растительного масла
В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
РИА
Новости
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Жена пилота А321 рассказала о его реакции на присвоение звания Героя России
Второй пилот самолета Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку в Жуковском
Второго пилота аварийно севшего в Подмосковье А321 госпитализировали
Американские военные корабли во время учений в Персидском заливе
Посольство России обвинило США в обострении ситуации в Персидском заливе
Лента
новостей
Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Лолита Милявская
"Ничего не меняется". Лолита обрушилась с критикой на Зеленского
Вид на Северодвинск
В Росгидромете объяснили кратковременный скачок радиации в Северодвинске
Скриншот сторис из Инстаграма Ольги Бузовой
На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру из-за шутки про блокадницу
Сочи затопило из-за проливных дождей
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Поиски трехлетнего мальчика в Омской области
Мальчика, заблудившегося в омской тайге, переводят из реанимации
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
В авиакомпании разъяснили решение пилотов А321 не выпускать шасси
Командир лайнера Airbus А321 Дамир Юсупов во время общения с журналистами членов экипажа самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего жесткую посадку в поле у аэропорта Жуковский
Командир аварийно севшего А321 принес извинения пассажирам
Офис российской интернет-компании Яндекс
"Яндекс" назвал сообщения о закрытии сервиса "Яндекс.Новости" слухами
Сотрудник полиции в Киеве
На Украине задержали россиянина по подозрению в нападении на депутата Рады
Реконструкция церкви, построенной в Гренландии на территории двора легендарного Эрика Рыжего
Эксперт прокомментировал сообщения о намерении Трампа купить Гренландию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:41Пьяный москвич с топором потребовал от банка закрыть его кредит
00:38Сбой в системе пограничного контроля США коснулся нескольких аэропортов
00:18Tesla отказалась комментировать ход расследования аварии на МКАД
00:16Помпео может принять участие в заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку
00:11В аэропорту Лос-Анджелеса вышла из строя система пограничного контроля
23:52Украинские военные открыли огонь по двум населенным пунктам, заявили в ЛНР
23:49Напавший на мечеть в Осло рассказал полиции о своих мотивах
23:25Вскрытие Эпстина показало, что миллиардер покончил жизнь самоубийством
23:10Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург
23:04Эмир Катара поприветствовал приглашение Путина на ПМЭФ-2020
23:03В Махачкале арестовали блогера, насмерть сбившего мужчину
23:00Эксперт прокомментировал сообщения о намерении Трампа купить Гренландию
22:48К востоку от Иерусалима при стычках пострадали более 30 палестинцев
22:46Посольство России обвинило США в обострении ситуации в Персидском заливе
22:45"Яндекс" назвал сообщения о закрытии сервиса "Яндекс.Новости" слухами
22:38Эмир Катара пригласил Путина с визитом в Доху
22:20В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
22:17СК выяснит, как ребенок попал под колеса детского паровозика в Саратове
22:11В секторе Газа число пострадавших палестинцев превысило 77 человек
22:04В Петербурге трое человек пострадали в ДТП со скорой помощью
Лента новостейМолния