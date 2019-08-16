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РИА Новости

Эмир Катара поприветствовал приглашение Путина на ПМЭФ-2020

23:04 16.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЭмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. Архивное фото
ДОХА, 16 авг - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани приветствовал приглашение президента России Владимира Путина принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в июне 2020 года, сообщило Катарское государственное агентство новостей QNA.
"Президент Путин поздравил эмира по случаю наступления священного праздника Ид аль-Адха (мусульманского праздника жертвоприношения - ред.) и пригласил его величество принять участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2020 году, его величество приветствовал это приглашение", - отметило агентство.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин в ходе разговора с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, который состоялся по инициативе катарской стороны, обсудили проблематику обеспечения стабильности и безопасности в регионе Персидского залива. Кроме того, в ходе беседы был рассмотрен график двусторонних контактов.
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