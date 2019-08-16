Эмир Катара поприветствовал приглашение Путина на ПМЭФ-2020

"Президент Путин поздравил эмира по случаю наступления священного праздника Ид аль-Адха (мусульманского праздника жертвоприношения - ред.) и пригласил его величество принять участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2020 году, его величество приветствовал это приглашение", - отметило агентство.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин в ходе разговора с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, который состоялся по инициативе катарской стороны, обсудили проблематику обеспечения стабильности и безопасности в регионе Персидского залива. Кроме того, в ходе беседы был рассмотрен график двусторонних контактов.