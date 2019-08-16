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РИА Новости

Эксперт прокомментировал сообщения о намерении Трампа купить Гренландию

23:00 16.08.2019
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© Фото : G. Everett Lasher/Northwestern UniversityРеконструкция церкви, построенной в Гренландии на территории двора легендарного Эрика Рыжего
Реконструкция церкви, построенной в Гренландии на территории двора легендарного Эрика Рыжего
© Фото : G. Everett Lasher/Northwestern University
ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Разговоры о приобретении Штатами Гренландии, с военной точки зрения, выглядят странно, у США там и так несколько десятилетий находилась военная база, рассказал РИА Новости бывший сотрудник политического отдела госдепартамента и старший научный сотрудник Центра по международной политике в Вашингтоне Мэтью Хоу.
По его словам, возможно, речь идет не о военной заинтересованности, а о финансовой, и США нацелены, например, на разработку и добычу энергоресурсов там.
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"У США там была авиабаза на протяжении многих десятилетий, я не уверен, насколько это необходимо (приобретать Гренландию), и я не знаю, чего можно добиться в военном отношении через владение Гренландией. Возможно, (президент США Дональд) Трамп считает, что это имело бы смысл по энергетическим соображениям. Может быть, с точки зрения добыча нефти и или газа? Большинство вещей (у Трампа) сводится к деньгам", - ответил Хоу на просьбу РИА Новости прокомментировать появившиеся в прессе слухи о попытках США приобрести Гренландию.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники в Белом доме сообщила, что президент США Дональд Трамп рассматривает идею покупки Гренландии - крупнейшего в мире острова, который принадлежит Дании. Среди обсуждаемых вопросов - возможность расширить американское военное присутствие в Арктике. Издание напоминает, что это не первая попытка Вашингтона купить Гренландию - после Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании за остров 100 миллионов долларов, но получил отказ.
В пятницу в министерстве иностранных дел Гренландии заявили, что она открыта для бизнеса и туризма, но не продается.
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Вчера, 16:34РИА Новости
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