К востоку от Иерусалима при стычках пострадали более 30 палестинцев

РАМАЛЛАХ, 16 авг - РИА Новости. По меньшей мере 33 палестинца пострадали от пуль и газа во время столкновений с израильскими военными к востоку от Иерусалима, сообщается в заявлении минздрава Палестины, полученном в распоряжение РИА Новости.

"Тридцать три палестинца пострадали от пуль и газа израильских сил при столкновениях в городах Эль-Азария и Абу-Дис, граничащих с Иерусалимом", - отмечается в документе.