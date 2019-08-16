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РИА Новости

К востоку от Иерусалима при стычках пострадали более 30 палестинцев

22:48 16.08.2019
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© AFP 2019 / Ahmad GharabliПалестинская женщина пытается разрушить разделительную стену на Западном берегу Абу-Дис
Палестинская женщина пытается разрушить разделительную стену на Западном берегу Абу-Дис
© AFP 2019 / Ahmad Gharabli
Палестинская женщина пытается разрушить разделительную стену на Западном берегу Абу-Дис. Архивное фото
РАМАЛЛАХ, 16 авг - РИА Новости. По меньшей мере 33 палестинца пострадали от пуль и газа во время столкновений с израильскими военными к востоку от Иерусалима, сообщается в заявлении минздрава Палестины, полученном в распоряжение РИА Новости.
"Тридцать три палестинца пострадали от пуль и газа израильских сил при столкновениях в городах Эль-Азария и Абу-Дис, граничащих с Иерусалимом", - отмечается в документе.
Ранее сообщалось, что в пятницу в ходе еженедельных столкновений с израильской армией в секторе Газа 77 палестинцев получили ранения боевыми и резиновыми пулями, десятки пострадали от удушья.
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ИерусалимПалестинаИзраильВ мире
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