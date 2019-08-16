Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-16T22:46Z
https://ria.ru/20190816/1557587124.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155671/91/1556719108_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_24db70a29934b15811f59d8ac806ca49.jpg
РИА Новости

Посольство России обвинило США в обострении ситуации в Персидском заливе

22:46 16.08.2019
1757
© U.S. Army / Staff Sgt. Dalton SmithАмериканские военные корабли во время учений в Персидском заливе
Американские военные корабли во время учений в Персидском заливе
© U.S. Army / Staff Sgt. Dalton Smith
Американские военные корабли во время учений в Персидском заливе. Архивное фото
ЛОНДОН, 16 авг – РИА Новости. Давление, оказываемое США и Великобританией на Иран путем создания коалиции по защите свободы мореплавания способствует лишь обострению ситуации в Персидском заливе. Вместо этого необходима инклюзивная система региональной безопасности, заявили в посольстве РФ в Великобритании.
РФ обеспокоена ростом напряженности в Персидском заливе и на протяжении многих лет выступает за преодоление кризиса в регионе политико-дипломатическим путем.
"Считаем, что добиться этого можно исключительно посредством создания инклюзивной системы региональной безопасности. В этой связи оптимальным механизмом представляется разработанная нами еще в 2004 году и обновленная с учетом последних тенденций "Концепция обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива", - отметили в посольстве.
Концепция "предполагает поэтапное продвижение на основе равноправного взаимодействия всех региональных сил и других заинтересованных сторон к разблокированию конфликтных ситуаций, разработке мер доверия и контроля и, в конечном счете, формированию в этом регионе целостного механизма коллективной безопасности и сотрудничества".
"Убеждены, что усиление давления США на Иран при поддержке Великобритании, в том числе путем формирования так называемой "миссии по обеспечению свободы мореплавания", будет способствовать лишь обострению обстановки в Персидском заливе", - говорится в заявлении посольства.
Эсминец USS McFaul (DDG 74) в Персидском заливе. 11 июня 2019
15 августа, 19:21РИА Новости
Эксперт оценил тенденции развития кризиса в Персидском заливе
Россия пригласила стороны к конструктивному диалогу о путях достижения долгосрочной стабилизации в регионе. "На днях в ходе встречи в МИД Великобритании мы ознакомили с нашей концепцией британскую сторону, акцентировав, что настроены на обсуждение данной темы со всеми заинтересованными партнерами и продолжение такого диалога как по официальным каналам, так и по линии общественно-политических и экспертных кругов", - заявили в посольстве, добавив, что ожидают от коллег вдумчивой оценки документа и конструктивных предложений.
Ранее США заявляли, что планируют создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Первые такие предложения были сделаны в конце июня на министерских переговорах с союзниками по НАТО в Брюсселе. Речь, в частности, шла о вариантах как проведения разведки с воздуха, так и отправки кораблей для сопровождения торговых судов в Ормузском проливе. В начале августа Великобритания присоединилась к международной коалиции, инициированной США, для патрулирования вод вблизи Ирана.
Президент Ирана Хасан Роухани
14 августа, 11:25РИА Новости
Президент Ирана оценил намерения США создать коалицию в Персидском заливе
1210000
Обсудить 0
Персидский заливВеликобританияРоссияИранСШАВ мире
Рекомендуем
Джеффри Эпстин
Вскрытие Эпстина показало, что миллиардер покончил жизнь самоубийством
РИА
Новости
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Саратове ребенок попал в больницу после наезда детского паровозика
Производство растительного масла
В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
Сотрудник полиции в Киеве
На Украине задержали россиянина по подозрению в нападении на депутата Рады
Лента
новостей
Сотрудники службы безопасности Индии на улице в городе Джамму
Постпред Китая при ООН прокомментировал действия Индии по Кашмиру
Командир корабля Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин во время пресс-конференции в Жуковском
Кинематографисты считают, что подвиг экипажа А321 достоин фильма
Вид на Северодвинск
В Росгидромете объяснили кратковременный скачок радиации в Северодвинске
Реконструкция церкви, построенной в Гренландии на территории двора легендарного Эрика Рыжего
Эксперт прокомментировал сообщения о намерении Трампа купить Гренландию
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани
Эмир Катара пригласил Путина с визитом в Доху
Офис российской интернет-компании Яндекс
"Яндекс" назвал сообщения о закрытии сервиса "Яндекс.Новости" слухами
Гренландия
"Продам хрущевку!" В Сети высмеяли планы Трампа о покупке Гренландии
Собаки-спасатели в Италии
На празднике в Италии собаки спасли восемь человек в море
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Жена пилота А321 рассказала о его реакции на присвоение звания Героя России
Международный аэропорт Лос-Анджелеса. США. Архивное фото
В аэропорту Лос-Анджелеса вышла из строя система пограничного контроля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43В аэропорту Вашингтона прокомментировали сбой в системе погранконтроля
00:41Пьяный москвич с топором потребовал от банка закрыть его кредит
00:38Сбой в системе пограничного контроля США коснулся нескольких аэропортов
00:18Tesla отказалась комментировать ход расследования аварии на МКАД
00:16Помпео может принять участие в заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку
00:11В аэропорту Лос-Анджелеса вышла из строя система пограничного контроля
23:52Украинские военные открыли огонь по двум населенным пунктам, заявили в ЛНР
23:49Напавший на мечеть в Осло рассказал полиции о своих мотивах
23:25Вскрытие Эпстина показало, что миллиардер покончил жизнь самоубийством
23:10Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург
23:04Эмир Катара поприветствовал приглашение Путина на ПМЭФ-2020
23:03В Махачкале арестовали блогера, насмерть сбившего мужчину
23:00Эксперт прокомментировал сообщения о намерении Трампа купить Гренландию
22:48К востоку от Иерусалима при стычках пострадали более 30 палестинцев
22:46Посольство России обвинило США в обострении ситуации в Персидском заливе
22:45"Яндекс" назвал сообщения о закрытии сервиса "Яндекс.Новости" слухами
22:38Эмир Катара пригласил Путина с визитом в Доху
22:20В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
22:17СК выяснит, как ребенок попал под колеса детского паровозика в Саратове
22:11В секторе Газа число пострадавших палестинцев превысило 77 человек
Лента новостейМолния