Посольство России обвинило США в обострении ситуации в Персидском заливе

ЛОНДОН, 16 авг – РИА Новости. Давление, оказываемое США и Великобританией на Иран путем создания коалиции по защите свободы мореплавания способствует лишь обострению ситуации в Персидском заливе. Вместо этого необходима инклюзивная система региональной безопасности, заявили в посольстве РФ в Великобритании.

РФ обеспокоена ростом напряженности в Персидском заливе и на протяжении многих лет выступает за преодоление кризиса в регионе политико-дипломатическим путем.

"Считаем, что добиться этого можно исключительно посредством создания инклюзивной системы региональной безопасности. В этой связи оптимальным механизмом представляется разработанная нами еще в 2004 году и обновленная с учетом последних тенденций "Концепция обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива", - отметили в посольстве.

Концепция "предполагает поэтапное продвижение на основе равноправного взаимодействия всех региональных сил и других заинтересованных сторон к разблокированию конфликтных ситуаций, разработке мер доверия и контроля и, в конечном счете, формированию в этом регионе целостного механизма коллективной безопасности и сотрудничества".

"Убеждены, что усиление давления США на Иран при поддержке Великобритании, в том числе путем формирования так называемой "миссии по обеспечению свободы мореплавания", будет способствовать лишь обострению обстановки в Персидском заливе", - говорится в заявлении посольства.

Россия пригласила стороны к конструктивному диалогу о путях достижения долгосрочной стабилизации в регионе. "На днях в ходе встречи в МИД Великобритании мы ознакомили с нашей концепцией британскую сторону, акцентировав, что настроены на обсуждение данной темы со всеми заинтересованными партнерами и продолжение такого диалога как по официальным каналам, так и по линии общественно-политических и экспертных кругов", - заявили в посольстве, добавив, что ожидают от коллег вдумчивой оценки документа и конструктивных предложений.