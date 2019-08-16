В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд

МОСКВА 16 авг — РИА Новости. В крови предположительно отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили ядовитое вещество, заявил заведующий токсикологическим отделением областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова Игнат Пономаренко в эфире телеканала " В крови предположительно отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили ядовитое вещество, заявил заведующий токсикологическим отделением областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова Игнат Пономаренко в эфире телеканала " Россия 24 ".

"Вчера было получено подтверждение от лаборатории о том, что в сыворотке крови пациентов присутствует производное кумарина", — заявил Пономаренко.

Это вещество входит в основу яда от грызунов.

Ранее Минздрав Ульяновской области сообщил о госпитализации семи человек, родственников или коллег по работе, которые употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, купленное у одного и того же производителя.

Позже один из госпитализированных умер. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что в подсолнечное масло предположительно попал крысиный яд.

В Минздраве также сообщали, что 3 августа скончалась еще одна жительница Ульяновской области, госпитализированная с сильным кровотечением.