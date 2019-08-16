СК выяснит, как ребенок попал под колеса детского паровозика в Саратове

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Следователи в Саратове выясняют причины ЧП с ребенком, который попал в больницу после катания на детском паровозике, сообщает СУСК по региону.

Ранее сообщалось, что 5-летний мальчик госпитализирован в пятницу после того, как выпал из вагончика аттракциона "Детский паровозик" и попал под его колеса.

"Организовано проведение доследственной проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в результате чего пострадал ребенок", - говорится в сообщении на сайте СУСК.

По предварительным данным, вечером в пятницу супруги посадили сыновей 3,5 и 5,5 лет кататься на детский аттракцион "Паровозик". Старший ребенок стал перелезать из первого во второй вагон, после чего выпал из него. "Оператор-водитель, не заметив случившегося, продолжил движение и наехал на ребенка колесами одного из вагонов", - отмечается в сообщении.