В секторе Газа число пострадавших палестинцев превысило 77 человек

Мужчина выносит стопки Корана из разрушенного взрывом здания в Газе. Архивное фото

Мужчина выносит стопки Корана из разрушенного взрывом здания в Газе

РАМАЛЛАХ, 16 авг - РИА Новости. Число пострадавших в столкновениях c израильской армией в секторе Газа палестинцев превысило 77 человек, говорится в заявлении министерства здравоохранения Палестины, полученном в распоряжение РИА Новости.

Ранее сообщалось о 63 пострадавших.

"Семьдесят семь палестинцев получили ранения боевыми и резиновыми пулями, десятки пострадали от удушья в результате подавления израильскими оккупантами "Марша возвращения" неподалеку от границ Газы", - подчеркивается в заявлении.

Протесты палестинцев в секторе Газа продолжаются 70 пятниц подряд. Они сопровождаются столкновениями с израильскими войсками на границах анклава и унесли жизни 308 человек с 30 марта 2018 года.