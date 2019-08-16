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РИА Новости

Постпред Китая при ООН прокомментировал действия Индии по Кашмиру

22:00 16.08.2019
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© REUTERS / Mukesh GuptaСотрудники службы безопасности Индии на улице в городе Джамму
Сотрудники службы безопасности Индии на улице в городе Джамму
© REUTERS / Mukesh Gupta
Сотрудники службы безопасности Индии на улице в городе Джамму. Архивное фото
ООН, 16 авг - РИА Новости. Действия Индии в отношении Джамму и Кашмира задевают суверенные интересы Китая, заявил журналистам постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.
В пятницу СБ ООН провел закрытое заседание по ситуации вокруг Джамму и Кашмира.
"Действия Индии также бросили вызов суверенным интересам Китая и нарушили двустороннее соглашение о поддержании мира и стабильности в приграничном районе. И в этой связи Китай также очень серьезно обеспокоен", - сказал Чжан Цзюнь.
По его словам, подобные односторонние действия Индии недопустимы в отношении Китая.
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Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.
Президент Индии Рам Натх Ковинд 5 августа подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. На следующий день эта инициатива была одобрена парламентом.
Соседний Пакистан, который традиционно выступает в поддержку мусульманского меньшинства Индии, проживающего в Кашмире, выступил решительно против этого шага. Премьер-министр исламской республики Имран Хан распорядился о создании специального комитета для проработки юридического, политического и дипломатического ответа на решение Индии по Джамму и Кашмиру. Исламабад объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Индией, приостановке двусторонней торговли и пересмотре ряда договоренностей.
Пакистанский солдат смотрит на индийских пограничников с индийской стороны в районе населенного пункта Вагах
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