Постпред Китая при ООН прокомментировал действия Индии по Кашмиру

ООН, 16 авг - РИА Новости. Действия Индии в отношении Джамму и Кашмира задевают суверенные интересы Китая, заявил журналистам постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.

В пятницу СБ ООН провел закрытое заседание по ситуации вокруг Джамму и Кашмира.

"Действия Индии также бросили вызов суверенным интересам Китая и нарушили двустороннее соглашение о поддержании мира и стабильности в приграничном районе. И в этой связи Китай также очень серьезно обеспокоен", - сказал Чжан Цзюнь.

По его словам, подобные односторонние действия Индии недопустимы в отношении Китая.

Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.

Президент Индии Рам Натх Ковинд 5 августа подписал указ об отмене особого статуса Джамму и Кашмира, закрепленного в 370-й статье основного закона страны. В соответствии с инициативой федерального правительства на его месте будут созданы две союзные территории, имеющие меньше прав, нежели штат. На следующий день эта инициатива была одобрена парламентом.