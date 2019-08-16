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РИА Новости

В ДНР рассказали о 12 случаях нарушения перемирия силовиками за сутки

21:45 16.08.2019
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе с начала суток, сообщили в пятницу журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР заявили, что за минувшие сутки украинские силовики восемь раз нарушили перемирие в Донбассе.
"По состоянию на 21.00 (совпадает с мск - ред.) украинские оккупанты 12 раз обстреляли мирные населенные пункты нашей республики", - заявил представитель Народной милиции.
По его словам, силовики выпустили по республике 24 мины калибрами 120 и 82 миллиметра, вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия. "Наши подразделения соблюдают действующее перемирия и не поддаются на провокации", - добавили в ведомстве.
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