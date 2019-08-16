В ДНР рассказали о 12 случаях нарушения перемирия силовиками за сутки

ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские силовики 12 раз нарушили перемирие в Донбассе с начала суток, сообщили в пятницу журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в ДНР заявили, что за минувшие сутки украинские силовики восемь раз нарушили перемирие в Донбассе.

"По состоянию на 21.00 (совпадает с мск - ред.) украинские оккупанты 12 раз обстреляли мирные населенные пункты нашей республики", - заявил представитель Народной милиции.