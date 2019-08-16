В СПЧ попросили полицию объективно расследовать дела о покупке "Фризиума"

Слышали новость? За покупку лекарств через интернет можно сесть в тюрьму Несанкционированные свалки подкармливают птиц: что предпримут власти? За заказ запрещенного лекарства – уголовное дело: а если посоветовал врач? Покупки по отпечатку пальца и лицу: реально? Эти темы в новом выпуске программы "Слышали новость?"