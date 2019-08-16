В СПЧ попросили полицию объективно расследовать дела о покупке "Фризиума"

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. СПЧ просит московскую полицию объективно расследовать уголовные дела, связанные с получением не зарегистрированного в РФ лекарства "Фризиум", сообщается на сайте Совета.
Ранее директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава написала в Facebook, что в Москве задержали еще одну мать, которая заказала за границей не зарегистрированное в России лекарство "Фризиум". Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", свою обеспокоенность выразили и в Кремле. В пятницу Федеральная таможенная служба заявила о возбуждении уголовного дела, женщина проходит в нем как свидетель.
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В СПЧ напомнили об аналогичной истории, которая произошла 12 июля, отметив, что оба случая получили широкий общественный резонанс.
"Совет обратился в Минздрав России с просьбой принять неотложные меры по исправлению сложившейся ситуации. Также Совет обратился к руководству ГУ МВД России по городу Москве с просьбой обратить особое внимание на данные случаи и содействовать их всестороннему и объективному расследованию", - говорится в сообщении.