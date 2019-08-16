Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-16T21:34Z
https://ria.ru/20190816/1557586312.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/91556/85/915568566_0:588:3000:2276_1036x0_80_0_0_bc145e7f10bf29f9b25f95de5e51c126.jpg
РИА Новости

Израильские военные сбили выпущенную из сектора Газа ракету

21:34 16.08.2019
768
© РИА Новости / Андрей СтенинРакеты, выпущенные с территории Газы
Ракеты, выпущенные с территории Газы
© РИА Новости / Андрей Стенин
Ракеты, выпущенные с территории Газы. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 авг - РИА Новости. Израильские военные засекли пуск по меньшей мере одной ракеты из сектора Газа и сбили ее в воздухе, сообщила армейская пресс-служба.
Информации о пострадавших или материальном ущербе не поступало.
"Зафиксирован пуск одной ракеты из сектора Газа по израильской территории. Она была перехвачена системой ПРО "Железный купол"", - говорится в релизе армейской пресс-службы.
Обстрел активировал сирены тревоги в нескольких приграничных поселках и городе Сдероте, где живут около 25 тысяч человек.
Об ответных действиях пока не сообщается. На палестинские обстрелы израильтяне обычно реагируют авиаударами по объектам боевиков из исламистского движения ХАМАС, возлагая на него ответственность за любые агрессивные действия с территории подконтрольного анклава.
Столкновение палестинских протестующих с полицией Израиля
26 июля, 12:01РИА Новости
Эксперты прокомментировали разрыв соглашений между Израилем и Палестиной
7700106
Обсудить 3
ПалестинаИзраильВ мире
Рекомендуем
Горная северная Латакия на административной границе с провинцией Идлиб
Россия зафиксировала 31 обстрел в Идлибской зоне деэскалации в Сирии
РИА
Новости
Мужчина выносит стопки Корана из разрушенного взрывом здания в Газе
В секторе Газа число пострадавших палестинцев превысило 77 человек
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ
Последствия ударов Израиля по сектору Газа
В секторе Газа при столкновениях пострадали тридцать три палестинца
Лента
новостей
Израильские солдаты у дороги в сектор Газа
На юге Израиля сработали сирены тревоги
Памятник Евдокии Бершанской в сквере у здания аэропорта Краснодар
Рейс из Тель-Авива сел в Краснодаре из-за авиадебошира
Президент США Дональд Трамп
Трамп призвал Индию и Пакистан к диалогу по ситуации в Джамму и Кашмире
Зал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорк
Члены Совбеза ООН обеспокоены ситуацией вокруг Джамму и Кашмира
Терминал парижского аэропорта Орли
В Париже задержали подругу мужчины, пытавшегося сесть на самолет с ножом
Сотрудник полиции в Киеве
На Украине задержали россиянина по подозрению в нападении на депутата Рады
Палестинская женщина пытается разрушить разделительную стену на Западном берегу Абу-Дис
К востоку от Иерусалима при стычках пострадали более 30 палестинцев
Джеффри Эпстин
Вскрытие Эпстина показало, что миллиардер покончил жизнь самоубийством
Сотрудники службы безопасности Индии на улице в городе Джамму
Постпред Китая при ООН прокомментировал действия Индии по Кашмиру
Мальчик запускает воздушного змея
В Индии воздушные змеи убили 200 птиц
Хор мальчиков
Суд в Берлине поддержал хор мальчиков, отказавшийся принять к себе девочку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43В аэропорту Вашингтона прокомментировали сбой в системе погранконтроля
00:41Пьяный москвич с топором потребовал от банка закрыть его кредит
00:38Сбой в системе пограничного контроля США коснулся нескольких аэропортов
00:18Tesla отказалась комментировать ход расследования аварии на МКАД
00:16Помпео может принять участие в заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку
00:11В аэропорту Лос-Анджелеса вышла из строя система пограничного контроля
23:52Украинские военные открыли огонь по двум населенным пунктам, заявили в ЛНР
23:49Напавший на мечеть в Осло рассказал полиции о своих мотивах
23:25Вскрытие Эпстина показало, что миллиардер покончил жизнь самоубийством
23:10Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург
23:04Эмир Катара поприветствовал приглашение Путина на ПМЭФ-2020
23:03В Махачкале арестовали блогера, насмерть сбившего мужчину
23:00Эксперт прокомментировал сообщения о намерении Трампа купить Гренландию
22:48К востоку от Иерусалима при стычках пострадали более 30 палестинцев
22:46Посольство России обвинило США в обострении ситуации в Персидском заливе
22:45"Яндекс" назвал сообщения о закрытии сервиса "Яндекс.Новости" слухами
22:38Эмир Катара пригласил Путина с визитом в Доху
22:20В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
22:17СК выяснит, как ребенок попал под колеса детского паровозика в Саратове
22:11В секторе Газа число пострадавших палестинцев превысило 77 человек
Лента новостейМолния