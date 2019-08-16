Израильские военные сбили выпущенную из сектора Газа ракету

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 авг - РИА Новости. Израильские военные засекли пуск по меньшей мере одной ракеты из сектора Газа и сбили ее в воздухе, сообщила армейская пресс-служба.

Информации о пострадавших или материальном ущербе не поступало.

"Зафиксирован пуск одной ракеты из сектора Газа по израильской территории. Она была перехвачена системой ПРО "Железный купол"", - говорится в релизе армейской пресс-службы.

Обстрел активировал сирены тревоги в нескольких приграничных поселках и городе Сдероте, где живут около 25 тысяч человек.