Израильские военные сбили выпущенную из сектора Газа ракету

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 авг - РИА Новости. Израильские военные засекли пуск по меньшей мере одной ракеты из сектора Газа и сбили ее в воздухе, сообщила армейская пресс-служба.
Информации о пострадавших или материальном ущербе не поступало.
"Зафиксирован пуск одной ракеты из сектора Газа по израильской территории. Она была перехвачена системой ПРО "Железный купол"", - говорится в релизе армейской пресс-службы.
Обстрел активировал сирены тревоги в нескольких приграничных поселках и городе Сдероте, где живут около 25 тысяч человек.
Об ответных действиях пока не сообщается. На палестинские обстрелы израильтяне обычно реагируют авиаударами по объектам боевиков из исламистского движения ХАМАС, возлагая на него ответственность за любые агрессивные действия с территории подконтрольного анклава.