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РИА Новости

Эксперт рассказал, когда могут отпустить захваченных в Камеруне моряков

21:31 16.08.2019
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© AP Photo / Farah Abdi WarsamehПират
Пират
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Пират. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Захваченных пиратами троих российских моряков могут освободить в течение месяца-двух, это зависит от того, как успешно будут проходить торги, заявил РИА Новости главный редактор "Морского бюллетеня", эксперт по морскому праву Михаил Войтенко.
Ранее сообщалось, что 15 августа в районе порта Дуала (Республика Камерун) пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Захвачены, в том числе, трое российских моряков из Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска, все относятся к командному составу - капитан, старший помощник и старший механик.
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"Никогда трагических случаев (в случае нападений в Гвинейском заливе - ред.) еще не было. Это чистейший бизнес... Как обычно, в течение месяца-двух выкупают. Как торги пройдут. По моим неподтвержденным данным, речь идет о сотнях тысяч долларов, не меньше", - рассказал эксперт. Он не уточнил, когда именно может состояться первый контакт.
"Отличается это дело тем, что они напали в территориальных водах Камеруна, то есть они забираются все дальше и дальше. Скорее всего, да (нигерийские пираты напали - ред.). Чего им бояться? Это уже за рамки переступает, за несколько часов они напали на два судна, захватили 17 человек. За последние 15 лет не припомню нападений возле Камеруна", - сказал Войтенко.
Он отметил, что, поскольку нападение произошло в территориальных водах Камеруна, недалеко от территориальных вод Нигерии, там запрещено прохождение судов с вооруженной частной охраной на борту. По мнению эксперта, данное происшествие, возможно, сподвигнет мировое сообщество урегулировать эту ситуацию с Камеруном.
Пираты в ночь на 2 января похитили шесть членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy в Гвинейском заливе. В материалах Росморречфлота говорилось, что на борту MSC Mandy под флагом Панамы находились 24 члена экипажа, в том числе 23 гражданина России и один украинец. Их освободили через месяц.
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