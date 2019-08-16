Трамп призвал Индию и Пакистан к диалогу по ситуации в Джамму и Кашмире

ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил в пятницу по телефону с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом ситуацию в регионе Джамму и Кашмир и призвал к снижению напряжённости путём диалога, сообщили в пресс-службе Белого дома.

"Президент подчеркнул важность снижения напряженности между Индией и Пакистаном на основе двустороннего диалога в отношении ситуации в Джамму и Кашмире", - говорится в сообщении.

Также лидеры двух стран обсудили развитие отношений между США и Пакистаном, в том числе с учётом импульса, который был им придан по итогам визита пакистанского премьера в Вашингтон в июле.

Пакистан остро отреагировал, когда 5 августа Нью-Дели ввел в штате Джамму и Кашмир прямое федеральное управление. Сообщалось, что стороны начали стягивать к границе войска. Индия и Пакистан уже трижды воевали из-за Кашмира. Сейчас обе страны обладают ядерным оружием.