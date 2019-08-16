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РИА Новости

СМИ сообщили о семи погибших при падении микроавтобуса с обрыва в Мексике

21:22 16.08.2019
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© Flickr / TobiasАвтомобиль скорой помощи, Мексика
Автомобиль скорой помощи, Мексика
© Flickr / Tobias
Автомобиль скорой помощи, Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 16 авг - РИА Новости. Семь человек погибли и шесть пострадали в результате падения микроавтобуса с обрыва высотой более 40 метров в мексиканском штате Идальго, сообщает издание Jornada.
По предварительным данным, в микроавтобусе находились родители участников детского оркестра, направлявшиеся в Мехико. Пока неизвестно, идет ли речь о частном транспорте или рейсовом автобусе. Предполагается, что водитель не справился с управлением, и микроавтобус упал с обрыва.
На месте работают спасатели, раненые доставлены в больницу, отмечает издание.
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