В Мариуполе мужчина напал на журналистов регионального телеканала

КИЕВ, 16 авг - РИА Новости. Мужчина напал на съёмочную группу регионального телеканала в Мариуполе, возбуждено уголовное дело, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"Во время подготовки сюжета в торговом заведении съемочная группа регионального телеканала подверглась нападению нетрезвого мужчины. Он ударил оператора и повредил видеокамеру. Нарушитель установлен, ему грозит уголовная ответственность", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов", санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Ранее Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.