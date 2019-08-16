На Украине задержали россиянина по подозрению в нападении на депутата Рады

МОСКВА 16 авг — РИА Новости. На Украине задержали гражданина России, принимавшего участие в нападении на депутата Рады, сообщили в управлении Национальной полиции по Киевской области.
По данным ведомства, в пятницу утром группа неизвестных напала на неназванного политика, а затем скрылась на автомобиле.
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"Злоумышленником оказался 23-летний житель другого государства, который имеет вид на жительство в Украине", — отмечается в сообщении.
На опубликованных полицией документах задержанного есть отметка о российском гражданстве.
Ранее о нападении сообщил депутат Рады Виталий Куприй. Он выложил в фейсбуке фотографию с просьбой опознать злоумышленников.
Полиция открыла уголовное производство по статье о хулиганстве.
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