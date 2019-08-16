В секторе Газа при столкновениях пострадали тридцать три палестинца

ГАЗА, 16 авг - РИА Новости. Тридцать три палестинца получили ранения в пятницу в столкновениях с израильской армией в секторе Газа, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра.

"Сегодня (в пятницу - ред.) к 19.00 в секторе Газа тридцать три палестинца получили ранения в столкновениях с израильской армией на восточных границах анклава, в том числе 20 ранены боевыми пулями", - заявил аль-Кидра.

Протесты палестинцев в секторе Газа продолжаются 70 пятниц подряд. Они сопровождаются столкновениями с израильскими войсками на границах анклава и унесли жизни 308 человек с 30 марта 2018 года.