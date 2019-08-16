Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-16T20:53Z
https://ria.ru/20190816/1557585816.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155211/60/1552116099_0:301:3105:2048_1036x0_80_0_0_d10b4dbe40ca1bfb2c14f70916e78d25.jpg
РИА Новости

В секторе Газа при столкновениях пострадали тридцать три палестинца

20:53 16.08.2019
558
© AFP 2019 / Mahmud HamsПоследствия ударов Израиля по сектору Газа
Последствия ударов Израиля по сектору Газа
© AFP 2019 / Mahmud Hams
Последствия ударов Израиля по сектору Газа. Архивное фото
ГАЗА, 16 авг - РИА Новости. Тридцать три палестинца получили ранения в пятницу в столкновениях с израильской армией в секторе Газа, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра.
"Сегодня (в пятницу - ред.) к 19.00 в секторе Газа тридцать три палестинца получили ранения в столкновениях с израильской армией на восточных границах анклава, в том числе 20 ранены боевыми пулями", - заявил аль-Кидра.
Солдаты армии Израиля
13 июля, 00:12РИА Новости
Израильские военные засекли пуск второй ракеты из сектора Газа
Протесты палестинцев в секторе Газа продолжаются 70 пятниц подряд. Они сопровождаются столкновениями с израильскими войсками на границах анклава и унесли жизни 308 человек с 30 марта 2018 года.
Израильские военные объясняют использование огнестрельного оружия против наиболее активных участников волнений необходимостью защиты государственной границы. Они отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.
Столкновение палестинских протестующих с полицией Израиля
26 июля, 12:01РИА Новости
Эксперты прокомментировали разрыв соглашений между Израилем и Палестиной
210003
Обсудить 0
ПалестинаИзраильВ мире
Рекомендуем
Новая рация для космонавтов
В России изобрели новую рацию для космонавтов
РИА
Новости
Ракеты, выпущенные с территории Газы
Израильские военные сбили выпущенную из сектора Газа ракету
Зал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорк
Члены Совбеза ООН обеспокоены ситуацией вокруг Джамму и Кашмира
Израильские солдаты у дороги в сектор Газа
На юге Израиля сработали сирены тревоги
Лента
новостей
Исламабад, Пакистан
Брат лидера Талибана погиб при взрыве в Пакистане, сообщил источник
Мужчина выносит стопки Корана из разрушенного взрывом здания в Газе
В секторе Газа число пострадавших палестинцев превысило 77 человек
Мальчик запускает воздушного змея
В Индии воздушные змеи убили 200 птиц
Реконструкция церкви, построенной в Гренландии на территории двора легендарного Эрика Рыжего
Эксперт прокомментировал сообщения о намерении Трампа купить Гренландию
Гренландия
Эксперт оценил стоимость Гренландии
Пират
В ITF заявили об отсутствии угрозы жизням захваченных в Камеруне моряков
Флаг Израиля
Израиль отказал во въезде двум членам конгресса США
Американская военная техника в Сирии
Названа дата начала работы координационного центра Турции и США по Сирии
Встреча представителей России и Японии по вопросам развития совместного туризма
Россия и Япония обсудили совместное развитие туризма на Курилах
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ
Сухогруз в море
Пираты захватили у берегов Камеруна граждан Китая и Украины, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43В аэропорту Вашингтона прокомментировали сбой в системе погранконтроля
00:41Пьяный москвич с топором потребовал от банка закрыть его кредит
00:38Сбой в системе пограничного контроля США коснулся нескольких аэропортов
00:18Tesla отказалась комментировать ход расследования аварии на МКАД
00:16Помпео может принять участие в заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку
00:11В аэропорту Лос-Анджелеса вышла из строя система пограничного контроля
23:52Украинские военные открыли огонь по двум населенным пунктам, заявили в ЛНР
23:49Напавший на мечеть в Осло рассказал полиции о своих мотивах
23:25Вскрытие Эпстина показало, что миллиардер покончил жизнь самоубийством
23:10Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург
23:04Эмир Катара поприветствовал приглашение Путина на ПМЭФ-2020
23:03В Махачкале арестовали блогера, насмерть сбившего мужчину
23:00Эксперт прокомментировал сообщения о намерении Трампа купить Гренландию
22:48К востоку от Иерусалима при стычках пострадали более 30 палестинцев
22:46Посольство России обвинило США в обострении ситуации в Персидском заливе
22:45"Яндекс" назвал сообщения о закрытии сервиса "Яндекс.Новости" слухами
22:38Эмир Катара пригласил Путина с визитом в Доху
22:20В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
22:17СК выяснит, как ребенок попал под колеса детского паровозика в Саратове
22:11В секторе Газа число пострадавших палестинцев превысило 77 человек
Лента новостейМолния