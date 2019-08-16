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РИА Новости

В ITF заявили об отсутствии угрозы жизням захваченных в Камеруне моряков

20:40 16.08.2019
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© AP Photo / Farah Abdi WarsamehПират
Пират
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Пират. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Жизням захваченных в Камеруне пиратами троих российских моряков ничто не грозит, пираты потребуют выкуп, считает координатор в РФ Международной Федерации транспортных рабочих (ITF) Сергей Фишов.
Ранее сообщалось, что 15 августа в районе порта Дуала (Республика Камерун) пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Захвачены трое российских моряков из Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска, все относятся к командному составу - капитан, старший помощник и старший механик.
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"Жизни угрозы нет, это бизнес, будет затребован выкуп", - заявил Фишов РИА Новости. Он отметил, что пираты стали продвигаться дальше и расширять географию в Гвинейском заливе.
"Наверное, все-таки это Нигерия (нигерийские пираты - ред.), не думаю, что появились камерунские пираты", - добавил он.
Фишов уточнил, что ITF в сентябре на семинаре будет, в том числе, обсуждать вопросы пиратства.
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