В ITF заявили об отсутствии угрозы жизням захваченных в Камеруне моряков

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Жизням захваченных в Камеруне пиратами троих российских моряков ничто не грозит, пираты потребуют выкуп, считает координатор в РФ Международной Федерации транспортных рабочих (ITF) Сергей Фишов.

Ранее сообщалось, что 15 августа в районе порта Дуала (Республика Камерун) пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Захвачены трое российских моряков из Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска, все относятся к командному составу - капитан, старший помощник и старший механик.

"Жизни угрозы нет, это бизнес, будет затребован выкуп", - заявил Фишов РИА Новости. Он отметил, что пираты стали продвигаться дальше и расширять географию в Гвинейском заливе.

"Наверное, все-таки это Нигерия (нигерийские пираты - ред.), не думаю, что появились камерунские пираты", - добавил он.