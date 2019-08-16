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РИА Новости
Туризм

Россия и Япония обсудили совместное развитие туризма на Курилах

20:37 16.08.2019 (обновлено: 21:52 16.08.2019)
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© Фото : Федеральное агентство по туризмуВстреча представителей России и Японии по вопросам развития совместного туризма
Встреча представителей России и Японии по вопросам развития совместного туризма
© Фото : Федеральное агентство по туризму
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Вопросы организации совместной туристской деятельности на южных Курильских островах Кунашир и Итуруп с целью увеличения количества взаимных ежегодных поездок до 200 тысяч с каждой стороны к 2023 году обсуждались на встрече представителей российских и японских туристских властей и туроператоров, сообщает пресс-служба Федерального агентства по туризму.
"Участники встречи представителей российских и японских туристских властей и руководителей туроператоров, на которой рассматривались вопросы организации совместной туристской деятельности на южных Курильских островах Кунашир и Итуруп, обсудили программы туров, логистические и иные организационные вопросы и договорились о проведении пилотного тура уже в октябре 2019 года", - говорится в сообщении.
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Как считает руководитель Ростуризма Зарина Догузова, Япония является для России целевым рынком в части развития въездного туризма.
"Исходя из этого, мы ведем постоянный диалог с Японским агентством по туризму по взаимному наращиванию туристических потоков. Считаем, что успешное продвижение работы по согласованию первого пилотного тура на южные Курильские острова в октябре 2019 года и планов по запуску туров на регулярной основе является еще одним свидетельством наличия взаимного экономического интереса в туризме, который, в частности, способствует достижению общих целей, о которых было заявлено ранее, а именно – увеличение количества взаимных поездок до 200 тысяч с каждой стороны ежегодно к 2023 году", - приводятся в сообщении слова Догузовой.
В Ростуризме отметили, что Южные Курилы обладают уникальными природными особенностями, и при этом оснащены необходимой туристской инфраструктурой, в том числе гостиницами. Эти острова обладают значительным туристским потенциалом: на южных островах находятся действующие вулканы Головнина (остров Кунашир) и Баранского (остров Итуруп), Белые и Черные скалы, озера Кипящее и Горячее, экологическая тропа Столбовская.
"Ростуризм будет поддерживать деятельность российских туроператоров по развитию въездных и внутренних туристских потоков, в том числе в рамках общей программы поддержки отечественного отраслевого бизнеса", - подчеркнули в ведомстве.
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