Филипп Киркоров и Юлианна Караулова выступят на дне рождения Парка Горького

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Московский Парк Горького отметит свой 91-ый день рождения праздничным концертом, на котором выступят Филипп Киркоров, Елка, Юлианна Караулова, Ольга Кормухина и другие, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Семнадцатого августа Парк Горького отметит 91-й день рождения. Гостей ждут необычные угощения, праздничный концерт и множество других развлечений", - говорится в сообщении.

По данным портала, основные мероприятия пройдут на площади перед фонтаном и Пушкинской набережной.

Праздничный концерт начнется в 12.00. "В программе примут участие Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Лолита, Елка, Стас Пьеха, Ирина Дубцова, T-Killah, Alekseev, Диана Гурцкая, Юлианна Караулова, Ольга Кормухина и лидер группы "Парк Горького" Алексей Белов", - уточняется в сообщении.