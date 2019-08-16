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РИА Новости

Филипп Киркоров и Юлианна Караулова выступят на дне рождения Парка Горького

20:28 16.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Московский Парк Горького отметит свой 91-ый день рождения праздничным концертом, на котором выступят Филипп Киркоров, Елка, Юлианна Караулова, Ольга Кормухина и другие, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Семнадцатого августа Парк Горького отметит 91-й день рождения. Гостей ждут необычные угощения, праздничный концерт и множество других развлечений", - говорится в сообщении.
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По данным портала, основные мероприятия пройдут на площади перед фонтаном и Пушкинской набережной.
Праздничный концерт начнется в 12.00. "В программе примут участие Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Лолита, Елка, Стас Пьеха, Ирина Дубцова, T-Killah, Alekseev, Диана Гурцкая, Юлианна Караулова, Ольга Кормухина и лидер группы "Парк Горького" Алексей Белов", - уточняется в сообщении.
Кроме этого, для посетителей приготовят необычные блюда: ханский кебаб с лавашом и острым перцем, паэлью с большими креветками и бургер с мраморной говядиной и колбасками чоризо.
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Диана ГурцкаяФилипп КиркоровМоскваОбщество
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