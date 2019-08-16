Медведчук заявил, что ситуация со свободой слова на Украине стала хуже

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук считает, что ситуация в вопросах соблюдения свободы слова на Украине критическая и становится хуже, чем при экс-президенте Петре Порошенко.

Ранее глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко заявил, что на Украине должна быть создана площадка по защите свободы слова и прав журналистов, поскольку администрация Порошенко "создавала лишь иллюзию свободы слова", а специальный совет "использовали для формальных отчетов – якобы власть обеспокоена и оберегает журналистов".

"Я оцениваю ситуацию в вопросах соблюдения свободы слова как критическую. Причем, она еще становится хуже, чем это было при предыдущем режиме Порошенко. То есть, это даже не совсем наследие, потому что все действия… со стороны Национального совета радиовещания по отношению к отдельным каналам и СМИ – свидетельство того, что новая власть, которая, к сожалению, пока ничего не сделала для людей, пытается забрать те механизмы, которые могут донести до наших граждан правду", - заявил Медведчук в пятницу в эфире телеканала "112.Украина".

По его словам, "сейчас идет попытка зачистки информационного пространства", чтобы "оставить только те СМИ, которые будут угождать власти, которые будут работать во имя власти".

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Ранее Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.