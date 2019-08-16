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РИА Новости

Медведчук оценил последствия ликвидации комиссии по приватизации в Раде

19:55 16.08.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© Sputnik / Виктор Толочко
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Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что ликвидация комиссии по приватизации в Верховной раде будет иметь негативные последствия для Украины.
По его словам, представители партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" предложили ликвидировать комиссию по приватизации.
"Мы не предлагали создание комиссии по приватизации, потому что она существовала во всех парламентах, начиная с первого созыва. Она выполняла определенные функции в той или иной степени, в зависимости от своего состава, контрольные функции по вопросам приватизации. Ликвидация комиссии по приватизации будет иметь для Украины негативные последствия", - сказал Медведчук в эфире телеканала "112 Украина" в пятницу.
Он отметил, что многие объекты государственной собственности должны быть приватизированы.
Ранее представитель Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что инвесторы оптимистично настроены в отношении Украины после парламентских выборов, "на позитивных ожиданиях" можно провести несколько успешных приватизационных сделок.
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
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