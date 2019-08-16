Медведчук оценил последствия ликвидации комиссии по приватизации в Раде

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Архивное фото

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что ликвидация комиссии по приватизации в Верховной раде будет иметь негативные последствия для Украины.

По его словам, представители партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" предложили ликвидировать комиссию по приватизации.

"Мы не предлагали создание комиссии по приватизации, потому что она существовала во всех парламентах, начиная с первого созыва. Она выполняла определенные функции в той или иной степени, в зависимости от своего состава, контрольные функции по вопросам приватизации. Ликвидация комиссии по приватизации будет иметь для Украины негативные последствия", - сказал Медведчук в эфире телеканала " 112 Украина " в пятницу.

Он отметил, что многие объекты государственной собственности должны быть приватизированы.