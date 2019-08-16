В Минтруде ответили на замечания Счетной палаты по ситуации с инвалидами

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Новые критерии установления инвалидности для детей и взрослых могут вступить в силу уже в 2020 году, а увеличение числа обжалований решений бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) произошло из-за введения списка болезней, инвалидность по которым можно получить бессрочно, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минтруда.

Ранее аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что Минтруд не контролирует ситуацию с инвалидами должным образом и озвучила ряд замечаний. По ее словам, Минтруд пока не обеспечивает должного контроля в сфере МСЭ, а также до сих пор не утвердил классификации и критерии установления инвалидности детям, в результате используются общие критерии без учета детской специфики заболеваний. Кроме того, для определения профинвалидности система МСЭ по-прежнему использует временные критерии, которые были установлены еще в 2001 году.

Как рассказали в Минтруде, критерии установления инвалидности были объективизированы, правила признания инвалидом упрощены, утвержден список заболеваний для установления бессрочной инвалидности. В министерстве уточнили, что главной причиной увеличения числа граждан, воспользовавшихся правом на обжалование решений бюро МСЭ, стала возможность обжаловать предыдущее решение комиссии и добиться установления инвалидности бессрочно.

В Минтруде также отметили, что действующие классификации и критерии установления инвалидности утверждены в 2015 году и учитывают формы и тяжесть течения заболеваний в детском возрасте. В конце 2018 года Минтруд подготовил детские классификации и критерии, но по рекомендации Минюста принял решение переработать и критерии установления инвалидности взрослым гражданам, после чего одновременно утвердить и детские, и взрослые классификации.

"В течение 2019 года доработка "взрослых" классификаций и критериев была продолжена, к этой работе привлечены главные внештатные специалисты Минздрава России, общественные и пациентские организации. Планируется, что новые классификации, критерии, одновременно и детские и взрослые, вступят в силу в 2020 году", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, не все бюро медико-социальной экспертизы доступны для граждан, "в то же время это не является препятствием для получения услуги по медико-социальной экспертизы".

Как рассказали в ведомстве, для этого был конкретизирован вопрос проведения заочного освидетельствования, а также выездных заседаний специалистов бюро. Решение принимается заочно, когда "состояние здоровья очевидно тяжелое, либо личное присутствие для инвалида невозможно в силу территориальной удаленности". Также все учреждения МСЭ оснащены необходимым оборудованием и транспортом для организации выездных заседаний.

В министерстве рассказали, что формирование бюро и экспертных составов осуществляется с учетом специфики заболеваний в регионе и сложившейся инфраструктуры. "В большинстве случаев для освидетельствования граждан, больных туберкулезом, предусмотрено образование специализированных бюро МСЭ, что позволяет не пересекаться в одном бюро потокам граждан с иными заболеваниями", - отметили в ведомстве.

Если формирование специализированных бюро затруднено, освидетельствование граждан с туберкулезом проводится специалистами с выездом в стационар или на дом к гражданину, либо заочно. Эти требования закреплены в порядке организации деятельности учреждений МСЭ.