Кинематографисты считают, что подвиг экипажа А321 достоин фильма

Командир корабля Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин во время пресс-конференции в Жуковском

КАЛИНИНГРАД, 16 авг - РИА Новости. Летчики, посадившие самолет на кукурузное поле в Подмосковье, достойны, чтобы об их подвиге сняли фильм, считает ряд отечественных кинематографистов.

Ранее глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил РИА Новости, что ОП предложит наградить экипаж экстренно севшего самолета "Уральских авиалиний" и снять о них фильм.

"Может быть, и надо снять фильм. Если поступят заявки, готовы рассмотреть. Со 2 сентября объявлены конкурсы на детское кино, анимационные и иные фильмы. Если будет предложение, рассмотрим", - сказал журналистам на фестивале "Короче" глава Фонда кино Вячеслав Тельнов.

В свою очередь, глава компании "Профит", продюсер Игорь Толстунов отметил, что не так давно вышел фильм-катастрофа Николая Лебедева "Экипаж", ремейк одноименного советского фильма Александра Митты.

"По сюжету фильм-катастрофа будет катастрофой. Я не знаю, так ли уж необходимо снимать еще один "Экипаж". Но если появится хороший сценарий, это возможно. Но кино делается долго, оно появится года через три, будет ли это актуально - не знаю. Компанейщина, она у нас известно чем заканчивается, будет обидно, если просто будут потрачены деньги", - сказал журналистам Толстунов.

Продюсер фильма "Экипаж" Леонид Верещагин отметил, что "история взволновала многих, и многие кинематографисты будут в эту сторону думать". Но по заказу такие вещи не рождаются, подчеркнул он.

"То, что ребята сейчас сделали - это потрясающе. За этим стоит класс, мастерство и героизм. Хороших людей надо поддерживать, они достойны картины. Дай бог, чтобы кинематографисты сняли про них фильм", - сказал журналистам Верещагин.

Он отметил, что важно придумать не шаблонную, а человеческую историю, для этого понадобится время.

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. За медпомощью обратились 76 человек, госпитализирована только одна женщина, остальным помощь была оказана амбулаторно.