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РИА Новости

Кинематографисты считают, что подвиг экипажа А321 достоин фильма

19:41 16.08.2019
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкКомандир корабля Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин во время пресс-конференции в Жуковском
Командир корабля Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин во время пресс-конференции в Жуковском
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 16 авг - РИА Новости. Летчики, посадившие самолет на кукурузное поле в Подмосковье, достойны, чтобы об их подвиге сняли фильм, считает ряд отечественных кинематографистов.
Ранее глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил РИА Новости, что ОП предложит наградить экипаж экстренно севшего самолета "Уральских авиалиний" и снять о них фильм.
"Может быть, и надо снять фильм. Если поступят заявки, готовы рассмотреть. Со 2 сентября объявлены конкурсы на детское кино, анимационные и иные фильмы. Если будет предложение, рассмотрим", - сказал журналистам на фестивале "Короче" глава Фонда кино Вячеслав Тельнов.
В свою очередь, глава компании "Профит", продюсер Игорь Толстунов отметил, что не так давно вышел фильм-катастрофа Николая Лебедева "Экипаж", ремейк одноименного советского фильма Александра Митты.
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Вчера, 19:15РИА Новости
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"По сюжету фильм-катастрофа будет катастрофой. Я не знаю, так ли уж необходимо снимать еще один "Экипаж". Но если появится хороший сценарий, это возможно. Но кино делается долго, оно появится года через три, будет ли это актуально - не знаю. Компанейщина, она у нас известно чем заканчивается, будет обидно, если просто будут потрачены деньги", - сказал журналистам Толстунов.
Продюсер фильма "Экипаж" Леонид Верещагин отметил, что "история взволновала многих, и многие кинематографисты будут в эту сторону думать". Но по заказу такие вещи не рождаются, подчеркнул он.
"То, что ребята сейчас сделали - это потрясающе. За этим стоит класс, мастерство и героизм. Хороших людей надо поддерживать, они достойны картины. Дай бог, чтобы кинематографисты сняли про них фильм", - сказал журналистам Верещагин.
Экстренная посадка А321 в Жуковском
© Фото : ГУ МЧС по Московской области

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский — Симферополь. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Экстренно севший в Жуковском A-321
1 из 10

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский — Симферополь. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области / Перейти в фотобанк

В Росавиации сообщили, что на взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.

Самолет А-321 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье
2 из 10

В Росавиации сообщили, что на взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской Области / Перейти в фотобанк

Спустя 15 минут после вылета из аэропорта "Жуковский" экипаж принял решение об экстренной посадке. Борт приземлялся с убранным шасси и выключенными двигателями.

Самолет А-321 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье
3 из 10

Спустя 15 минут после вылета из аэропорта "Жуковский" экипаж принял решение об экстренной посадке. Борт приземлялся с убранным шасси и выключенными двигателями.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской Области
Перейти в фотобанк
© АГН "Москва" / Денис Воронин

Пассажиров эвакуировали по аварийным надувным трапам. По уточненным данным, за медицинской помощью после ЧП обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после вынужденной посадки в Жуковском
4 из 10

Пассажиров эвакуировали по аварийным надувным трапам. По уточненным данным, за медицинской помощью после ЧП обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области / Перейти в фотобанк

На месте жесткой посадки разлилось авиационное топливо, но пожара удалось избежать. Черные ящики лайнера не пострадали, их передадут в МАК для расследования причин происшествия.

Самолет А-321 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье
5 из 10

На месте жесткой посадки разлилось авиационное топливо, но пожара удалось избежать. Черные ящики лайнера не пострадали, их передадут в МАК для расследования причин происшествия.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

МЧС организовало горячую линию. СК возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
6 из 10

МЧС организовало горячую линию. СК возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Свердловский губернатор призвал наградить экипаж лайнера, а в Общественной палате предложили снять о них фильм.

Сотрудники ДПС и полиции на шоссе вблизи поселка Рыбаки в Подмосковье, где совершил аварийную посадку самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту
7 из 10

Свердловский губернатор призвал наградить экипаж лайнера, а в Общественной палате предложили снять о них фильм.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© АГН "Москва" / Андрей Никеричев

В результате экстренной посадки лайнер получил значительные повреждения. На время проверки экипаж А321 был отстранен от полетов.

Последствия вынужденной посадки в Подмосковье лайнера Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии в результате попадания птиц в двигатели самолета
8 из 10

В результате экстренной посадки лайнер получил значительные повреждения. На время проверки экипаж А321 был отстранен от полетов.

© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Командир совершившего аварийную посадку А321 имеет налет более трех тысяч часов. В Росавиации особо отметили слаженность работы экипажа во время эвакуации пассажиров.

Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
9 из 10

Командир совершившего аварийную посадку А321 имеет налет более трех тысяч часов. В Росавиации особо отметили слаженность работы экипажа во время эвакуации пассажиров.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© АГН "Москва"

Пассажиров временно разместили в гостиничном фонде аэропорта "Жуковский" и обеспечили всем необходимым.

Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
10 из 10

Пассажиров временно разместили в гостиничном фонде аэропорта "Жуковский" и обеспечили всем необходимым.

© АГН "Москва"
1 из 10

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский — Симферополь. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

© Фото : ГУ МЧС по Московской области
2 из 10

В Росавиации сообщили, что на взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области
Перейти в фотобанк
3 из 10

Спустя 15 минут после вылета из аэропорта "Жуковский" экипаж принял решение об экстренной посадке. Борт приземлялся с убранным шасси и выключенными двигателями.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской Области
Перейти в фотобанк
4 из 10

Пассажиров эвакуировали по аварийным надувным трапам. По уточненным данным, за медицинской помощью после ЧП обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

© АГН "Москва" / Денис Воронин
5 из 10

На месте жесткой посадки разлилось авиационное топливо, но пожара удалось избежать. Черные ящики лайнера не пострадали, их передадут в МАК для расследования причин происшествия.

© РИА Новости / ГУ МЧС по Московской области
Перейти в фотобанк
6 из 10

МЧС организовало горячую линию. СК возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
7 из 10

Свердловский губернатор призвал наградить экипаж лайнера, а в Общественной палате предложили снять о них фильм.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
8 из 10

В результате экстренной посадки лайнер получил значительные повреждения. На время проверки экипаж А321 был отстранен от полетов.

© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
9 из 10

Командир совершившего аварийную посадку А321 имеет налет более трех тысяч часов. В Росавиации особо отметили слаженность работы экипажа во время эвакуации пассажиров.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
10 из 10

Пассажиров временно разместили в гостиничном фонде аэропорта "Жуковский" и обеспечили всем необходимым.

© АГН "Москва"
Он отметил, что важно придумать не шаблонную, а человеческую историю, для этого понадобится время.
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. За медпомощью обратились 76 человек, госпитализирована только одна женщина, остальным помощь была оказана амбулаторно.
В пятницу президент Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам "Уральских авиалиний", посадившим самолет с 226 пассажирами на кукурузное поле.
Командир корабля Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин во время пресс-конференции в Жуковском
Вчера, 17:57РИА Новости
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