В Госдуме призвали создать инструкции для поиска редких лекарств

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль считает, что Минздрав должен разработать инструкции для участковых врачей, чтобы они полноценно информировали родителей детей, нуждающихся в редких препаратах.

Ранее директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава написала в Facebook , что в Москве задержали еще одну мать, которая заказала за границей не зарегистрированное в России лекарство "Фризиум". Общественность и правозащитники назвали ситуацию абсурдной и бесчеловечной, свою обеспокоенность выразили и в Кремле. В пятницу Федеральная таможенная служба заявила о возбуждении уголовного дела, женщина проходит в нем как свидетель.

"Минздраву необходимо сделать инструкции для участковых врачей, чтобы от них родители получали подробную информацию обо всех возможных вариантах решения проблемы с лекарством, чтобы родители четко знали, как действовать, куда звонить, куда обращаться. А получается, что у нас во времена всеобщей информатизации люди не знают, как поступить в том или ином случае. И медицина - не единственная сфера, где такое происходит. В XXI веке с развитыми коммуникациями таких ситуаций быть не должно", - сказал РИА Новости Огуль.

Он также подчеркнул, что в произошедшей ситуации, по его мнению, недопустимо называть преступницей мать ребенка-инвалида.

"Главной причиной такой ситуации вижу отсутствие информированности со стороны органов власти. Почему складываются такие ситуации? Эта женщина просто не знала, что ей предпринять. У нас вообще большая проблема с информацией для людей, и в медицинском сфере в частности. Люди не знают алгоритма, по которому следует действовать в подобных случаях. Сказал врач "найдите такое лекарство" - а где и как? Вот и ищут в интернете, ввозят незаконно. Конечно, в данной ситуации я на стороне этой женщины. Как на стороне тех, кто уже столкнулся с подобной ситуацией", - сказал парламентарий.

Депутат считает, что у матери больного ребенка на первом месте - борьба с болезнью, поэтому "ни одна мать, у которой страдает ребенок, не будет думать, зарегистрировано лекарство или нет". Огуль предполагает, что Минздраву необходимо провести тщательный анализ всех назначений врачами незарегистрированных лекарственных средств.