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РИА Новости

В Госдуме призвали создать инструкции для поиска редких лекарств

19:41 16.08.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль считает, что Минздрав должен разработать инструкции для участковых врачей, чтобы они полноценно информировали родителей детей, нуждающихся в редких препаратах.
Ранее директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава написала в Facebook, что в Москве задержали еще одну мать, которая заказала за границей не зарегистрированное в России лекарство "Фризиум". Общественность и правозащитники назвали ситуацию абсурдной и бесчеловечной, свою обеспокоенность выразили и в Кремле. В пятницу Федеральная таможенная служба заявила о возбуждении уголовного дела, женщина проходит в нем как свидетель.
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"Минздраву необходимо сделать инструкции для участковых врачей, чтобы от них родители получали подробную информацию обо всех возможных вариантах решения проблемы с лекарством, чтобы родители четко знали, как действовать, куда звонить, куда обращаться. А получается, что у нас во времена всеобщей информатизации люди не знают, как поступить в том или ином случае. И медицина - не единственная сфера, где такое происходит. В XXI веке с развитыми коммуникациями таких ситуаций быть не должно", - сказал РИА Новости Огуль.
Он также подчеркнул, что в произошедшей ситуации, по его мнению, недопустимо называть преступницей мать ребенка-инвалида.
"Главной причиной такой ситуации вижу отсутствие информированности со стороны органов власти. Почему складываются такие ситуации? Эта женщина просто не знала, что ей предпринять. У нас вообще большая проблема с информацией для людей, и в медицинском сфере в частности. Люди не знают алгоритма, по которому следует действовать в подобных случаях. Сказал врач "найдите такое лекарство" - а где и как? Вот и ищут в интернете, ввозят незаконно. Конечно, в данной ситуации я на стороне этой женщины. Как на стороне тех, кто уже столкнулся с подобной ситуацией", - сказал парламентарий.
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Депутат считает, что у матери больного ребенка на первом месте - борьба с болезнью, поэтому "ни одна мать, у которой страдает ребенок, не будет думать, зарегистрировано лекарство или нет". Огуль предполагает, что Минздраву необходимо провести тщательный анализ всех назначений врачами незарегистрированных лекарственных средств.
Он считает, что женщину, заказавшую за границей не зарегистрированное в России лекарство "Фризиум", могло подтолкнуть к таким действиям "отсутствие доступной понятной информации".
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Леонид ОгульЗдоровье - ОбществоГосдума РФРоссияОбщество
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