Власти назвали отказ заявителей от митинга 25 августа в Москве шантажом

Ранее Либертарианская партия подала в мэрию Москвы заявление на согласование шествия по Бульварному кольцу и митинга на проспекте Академика Сахарова 25 августа. Власти предложили провести митинг без шествия на Сахарова, либертарианцы согласились. Позже пресс-секретарь партии Дарья Петрушенко сообщила, что партия отказалась от проведения митинга 25 августа в центре Москвы.

"Мы предложили провести митинг (без шествия) на проспекта Академика Сахарова с внешней стороны Садового кольца. Однако заявители отказались от компромисса с властями, потребовав непременно провести митинг у дома 12 по проспекту Академика Сахарова, а не у дома 9. По нашему мнению, за этим решением скрывается мелкий шантаж, а не желание проводить мероприятие ", - заявили в пресс-службе.