В Росгидромете объяснили кратковременный скачок радиации в Северодвинске

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Кратковременное повышение радиационного фона в Северодвинске могло быть вызвано прохождением радиоактивного облака, Кратковременное повышение радиационного фона в Северодвинске могло быть вызвано прохождением радиоактивного облака, заявили в Росгидромете.

"Предполагается, что повышение МАЭД (мощность амбивалентного эквивалента дозы гамма-излучения. — Прим. ред.) на постах 8 августа 2019 года связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов", — говорится в сообщении ведомства.

Повышение радиационного фона зафиксировали в шести точках в Архангельской области 8 августа в 12:00 часов по московскому времени, затем ситуация нормализовалась.

В Росгидромете уточнили, что метеорологическая обстановка в Архангельской области способствовала быстрому рассеиванию облака, и с 14:30 часов 8 августа по настоящее время значение МАЭД в Северодвинске соответствует радиационному гамма-фону.

На прошлой неделе на полигоне Минобороны в Архангельской области прогремел взрыв с возгоранием при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. В военном ведомстве заявили о двоих погибших при инциденте. В свою очередь, "Росатом" сообщил о гибели пяти своих сотрудников.