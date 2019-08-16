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РИА Новости

В Росгидромете объяснили кратковременный скачок радиации в Северодвинске

19:40 16.08.2019 (обновлено: 21:11 16.08.2019)
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CC BY 3.0 / Игорь Феденко / Вид на Северодвинск
Вид на Северодвинск
CC BY 3.0 / Игорь Феденко /
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Кратковременное повышение радиационного фона в Северодвинске могло быть вызвано прохождением радиоактивного облака, заявили в Росгидромете.

"Предполагается, что повышение МАЭД (мощность амбивалентного эквивалента дозы гамма-излучения. — Прим. ред.) на постах 8 августа 2019 года связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов", — говорится в сообщении ведомства.

Повышение радиационного фона зафиксировали в шести точках в Архангельской области 8 августа в 12:00 часов по московскому времени, затем ситуация нормализовалась.
В Росгидромете уточнили, что метеорологическая обстановка в Архангельской области способствовала быстрому рассеиванию облака, и с 14:30 часов 8 августа по настоящее время значение МАЭД в Северодвинске соответствует радиационному гамма-фону.
Вывеска на одной из улиц военного гарнизона, расположенного недалеко от села Нёнокса в Архангельской области
13 августа, 13:15Ядерные технологии
В Кремле прокомментировали сообщения о радиационном фоне в Северодвинске
На прошлой неделе на полигоне Минобороны в Архангельской области прогремел взрыв с возгоранием при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. В военном ведомстве заявили о двоих погибших при инциденте. В свою очередь, "Росатом" сообщил о гибели пяти своих сотрудников.
Военные и местные власти заявили, что радиационный фон в норме. Сотрудники МЧС провели лабораторный анализ проб грунта, воды и песка. По результатам исследования все параметры находились в пределах нормы.
КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
13 августа, 19:30РИА Новости
Эксперт прокомментировал данные МЧС по радиационному фону в Северодвинске
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РосгидрометСеверодвинскБезопасностьОбщество
Популярные комментарии
так они и скажут какие-господа прикиньте,вот мы бобла потратили триллион и эта штука развалилась с человеческими жертвами и был выброс изотопов очень редких с периодом полураспада в 10 тысяч лет-да?
16 августа, 22:28
Олег Иванов
4600043128
Вранье, 8 августа утром ветер был северный, Ненокса находится западнее. Посмотрите сами архив погоды и карту.
16 августа, 20:07
bberia
3810008
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