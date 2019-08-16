МИД Украины заявил, что среди заложников в Камеруне есть гражданин страны

КИЕВ, 16 авг - РИА Новости. Среди захваченных пиратами у камерунских берегов есть один гражданин Украины, сообщил руководитель пресс-службы МИД Василий Кирилич.

Ранее сообщалось, что 15 августа в районе порта Дуала (Республика Камерун) пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Захвачены трое российских моряков из Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска, все относятся к командному составу - капитан, старший помощник и старший механик.