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РИА Новости

МИД Украины заявил, что среди заложников в Камеруне есть гражданин страны

19:35 16.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 16 авг - РИА Новости. Среди захваченных пиратами у камерунских берегов есть один гражданин Украины, сообщил руководитель пресс-службы МИД Василий Кирилич.
Ранее сообщалось, что 15 августа в районе порта Дуала (Республика Камерун) пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Захвачены трое российских моряков из Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска, все относятся к командному составу - капитан, старший помощник и старший механик.
"Консульская служба во взаимодействии с заинтересованными субъектами принимает комплекс мер по освобождению захваченного пиратами украинского моряка", - приводит слова Кирилича агентство УНН в пятницу.
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