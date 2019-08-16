Лайнер "Князь Владимир" в следующем году пять раз зайдет в Сухум

СУХУМ, 16 авг - РИА Новости. Российский лайнер "Князь Владимир" в следующем году пять раз зайдет в порт Сухума, сообщил в пятницу заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта России (Росморречфлот) Захарий Джиоев.

Круизную линию лайнера "Князь Владимир", маршрут которого проходит через курорты Крыма и Краснодарского края, в следующем году решено продлить до Сухума, столицы Абхазии.

"В октябре планируем тестовый заход, чтобы убедиться в том, что акватория и сам порт готов. Это нам даст возможность со следующего года уже порядка пяти судозаходов осуществлять в сухумский порт", - сказал Джиоев журналистам по итогам совещания в абхазском кабмине по организации регулярного круизного сообщения на Черном море между портами республики и РФ.

По его словам, если желающих посетить Абхазию на лайнере будет больше, то и количество заходов судна в Сухумскую бухту увеличат.

"Средняя загрузка каждого судозахода - это порядка 600-700 человек", - пояснил Джиоев.

Также на этом совещании обсуждались вопросы упрощения пограничного контроля прибывающих на лайнере туристов. "Это один из наиболее сложных вопросов. Удобство пассажиров в данном случае должно быть главным. Мы нашли определенные решения, и надеемся, что они позволят упростить оформление пассажиров, особенно иностранных граждан", - сказал Джиоев.

Соглашение о круизном сообщении на Черном море в 2020 году между портами Абхазии и Россией подписано между госкомпанией "Абхазское морское пароходство" и ООО "Черноморские круизы" в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.