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РИА Новости
Республика Татарстан

В Казани презентовали медали WorldSkills 2019

19:26 16.08.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрезентация медалей чемпионата WorldSkills Kazan 2019 в Казани
Презентация медалей чемпионата WorldSkills Kazan 2019 в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 16 авг - РИА Новости. Презентация медалей 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 состоялась в пятницу в Казани, сообщает оргкомитет соревнований.
Мировой чемпионат WorldSkills 2019 пройдет 22-27 августа. Казань была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа. Ожидается, что участниками чемпионата в Казани станут порядка 1,3 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях – до 25 лет) из 63 стран. Лучших определят в 56 компетенциях. Основной площадкой соревнований станет международный выставочный центр "Казань Экспо". В общей сложности ожидается, что мероприятия чемпионата WorldSkills Kazan 2019 посетят более 200 тысяч человек.
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"В основу дизайна медалей легли национальные символы татар – тюльпан и традиционный орнамент. Орнамент, украшающий медаль победителя, олицетворяет колоритную и древнюю культуру татарского народа и воплощает идею профессионального мастерства, как основу движения WorldSkills", - говорится в сообщении.
Медали состоят из сплава специальных металлов на основе цинка. Сверху на награды нанесено гальваническое покрытие под золото, серебро и бронзу. К каждой медали прилагается подарочный футляр. Дизайн наград был разработан совместно с российским оператором движения WorldSkills союзом "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", дирекцией спортивных и социальных проектов и лицензиатом чемпионата – объединением "Диалог-конверсия".
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрезентация медалей чемпионата WorldSkills Kazan 2019 в Казани
Презентация медалей чемпионата WorldSkills Kazan 2019 в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Презентация медалей чемпионата WorldSkills Kazan 2019 в Казани
"Медали чемпионатов по профмастерству присуждают за первое, второе и третье места. Однако в WorldSkills есть еще два вида традиционных медалей, которые также участвуют в награждении. Тем, кто наберет не менее 700 баллов, будет вручен медальон за профессионализм, который подтверждает профессиональное признание участника чемпионата международным сообществом. Также есть традиция награждать лучшего представителя каждой из участвующей страны медалью "Лучшего представителя нации" - Best of nation", - отметила руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 от союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Карина Саликова.
Всего для мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 было изготовлено 275 наградных медалей, 80 медалей для лучших конкурсантов сборных и более 700 памятных медалей для оргкомитета чемпионата.
WorldSkills International – международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. В России движение охватывает все 85 регионов и является одним из приоритетных проектов в сфере подготовки кадров.
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Минниханов: Путин и Медведев приедут в Казань на чемпионат WorldSkills
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Республика ТатарстанWorld SkillsКазань
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