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РИА Новости

В России призвали создать международную организацию по борьбе с пиратами

19:20 16.08.2019
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© AP Photo / Farah Abdi WarsamehСомалийский пират
Сомалийский пират
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Сомалийский пират. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российский профессиональный союз моряков (РПСМ) призывает создать при поддержке ООН международную независимую организацию по борьбе с пиратством, сообщил РИА Новости глава РПСМ Юрий Сухоруков.
Ранее сообщалось, что 15 августа в районе порта Дуала (Республика Камерун) пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Захвачены трое российских моряков из Санкт-Петербурга, Владивостока и Мурманска, все относятся к командному составу - капитан, старший помощник и старший механик.
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"Необходимо создать международную независимую организацию, которая займется борьбой с пиратством", - сообщил РИА Новости Сухоруков. Он отметил, что она должна быть создана под эгидой ООН.
В РПСМ и Международной Федерации транспортных рабочих РИА Новости сообщили, что не получали обращений по ситуации, однако следят за ней и готовы оказать помощь и поддержку морякам и их семьям.
Российское в Камерун также находится в тесном контакте с местными властями для освобождения граждан РФ.
Согласно порталу Equasis, судно "Мармалайта" построено в 2002 году. По данным портала ITF, оно не покрыто коллективным договором.
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