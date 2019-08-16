В Сызрани поблагодарили родителей командира А321 за воспитание сына

САМАРА, 16 авг - РИА Новости. Родители командира аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова рассказали, что никогда не сомневались в сыне, сообщила РИА Новости представитель администрации Сызрани.

Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа. Лайнер с 226 пассажирами вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации, по словам главы Росавиации Александра Нерадько, пилоты приняли единственно верное решение - сажать самолет тут же, в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей. В пятницу президент России Владимир Путин присвоил летчикам, посадившим самолет, звания Героев России.

Как рассказали РИА Новости в администрации Сызрани, в пятницу глава города Николай Лядин встретился с родителями Юсупова - Касимом Камиловичем и Мянзилей Абдулхаевной, чтобы поблагодарить за воспитание сына и передать символический подарок со словами благодарности от себя лично и от жителей Сызрани.

"Николай Михайлович вручил родителям Юсупова гравюру, на которой изображен Сызранский кремль с подписью "Дамиру Юсупову за героический профессионализм и гражданский подвиг". Родители Юсупова ответили, что никогда не сомневались в сыне и ничего другого от него и не ожидали", - сказала собеседница агентства.