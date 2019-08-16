Эксперт оценил стоимость Гренландии

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Стоимость острова Гренландия может достигать 10 триллионов долларов, подсчитал для РИА Новости профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники в Белом доме сообщила, что президент США Дональд Трамп рассматривает идею покупки Гренландии - крупнейшего в мире острова, который принадлежит Дании. Среди обсуждаемых вопросов - возможность расширить американское военное присутствие в Арктике. Издание напоминает, что это не первая попытка Вашингтона купить Гренландию - после Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании за остров 100 миллионов долларов, но получил отказ.

"Предполагая стоимость по значительно более мелким островам-аналогам стоимостью порядка 5 миллионов долларов за квадратный километр, Гренландия перестает уступать по ценности Клондайку и цена сделки может достигнуть 10 триллионов долларов, а это уже более половины ВВП США и весьма сомнительная экономическая эффективность", - сказал агентству Ордов, пояснив, что сравнение идет с "пустыми" эстонскими островами "не из теплых морей".

Говоря же об истории с Трумэном, Ордов предположил, что с учетом инфляции сумма его предложения в наши дни могла бы составить 1,5 миллиарда долларов, что составляет всего лишь 0,008% ВВП США. "Хотя в 1946 году предложение Трумэна составляло 0,006% от ВВП. Тут принципиального отличия нет", - добавил он.