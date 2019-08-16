Ученица Максима Фадеева из "Голос.Дети" выпустила клип на песню "Беги"

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Софья Голубева (FIKA), которая 5 лет назад была в команде продюсера Максима Фадеева на шоу "Голос.Дети", выпустила клип на песню "Беги". Видео разместили на YouTube.
"FIKA, я знаю тебя с проекта "Голос.Дети". И с тех пор моя вера в тебя становится только сильнее. Я вижу, как усердно ты работаешь, как живёшь музыкой, как стремительно развиваешься в творчестве. Горжусь и знаю, что впереди тебя ждёт много взлётов", - написал Фадеев в Инстаграме.
Софья Голубева была участницей песенного шоу на Первом канале в 2014 году, в возрасте 12 лет. После наставник Максим Фадеев стал ее продюсером. В 2019 году певица взяла сценический псевдоним FIKA.
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