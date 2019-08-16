Ученица Максима Фадеева из "Голос.Дети" выпустила клип на песню "Беги"

"FIKA, я знаю тебя с проекта "Голос.Дети". И с тех пор моя вера в тебя становится только сильнее. Я вижу, как усердно ты работаешь, как живёшь музыкой, как стремительно развиваешься в творчестве. Горжусь и знаю, что впереди тебя ждёт много взлётов", - написал Фадеев в Инстаграме.