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РИА Новости

Украинские силовики обстреляли окраины Горловки в Донбассе, заявили в ДНР

19:05 16.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу обстреляли окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, выпустив 12 мин калибром 120 миллиметров, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сегодня в 18.15 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Доломитное (окраины Горловки - ред.). Выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ведомства.
Он добавил, что всего в течение пятницы обстрелам со стороны силовиков подверглись районы трех населенных пунктов республики.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживали около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
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