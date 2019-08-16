Украинские силовики обстреляли окраины Горловки в Донбассе, заявили в ДНР

"Сегодня в 18.15 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Доломитное (окраины Горловки - ред.). Выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что всего в течение пятницы обстрелам со стороны силовиков подверглись районы трех населенных пунктов республики.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживали около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.