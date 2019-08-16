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РИА Новости

Кузнецова оценила процедуру получения незарегистрированных лекарств

19:01 16.08.2019 (обновлено: 19:04 16.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Алексей Куденко
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова . Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Существующая процедура получения незарегистрированных в России лекарств, возможно, неэффективна, так как люди вынуждены прибегать к другим способам, считает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Ранее директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава написала в Facebook, что в Москве задержали еще одну мать, которая заказала за границей не зарегистрированное в России лекарство "Фризиум". Общественность и правозащитники назвали ситуацию абсурдной и бесчеловечной, свою обеспокоенность выразили и в Кремле. В пятницу Федеральная таможенная служба заявила о возбуждении уголовного дела, женщина проходит в нем как свидетель.
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"В настоящий момент есть процедура получения лекарств, не зарегистрированных на территории России – для этого маме необходимо получить заключение консилиума врачей, а затем разрешение Минздрава. Но если такие ситуации все еще происходят, значит, эта процедура неэффективна? Либо сроки получения препарата затягиваются, либо сам механизм требует совершенствования", - сказала Кузнецова, слова которой цитирует пресс-служба.
Этот случай уже не первый в России. В 2018 году широкий резонанс вызвало дело москвички Екатерины Конновой, в отношении которой полиция возбудила уголовное дело за попытку продать не подошедший ребенку-инвалиду диазепам. Тогда в ситуацию вмешался министр внутренних дел Владимир Колокольцев, и после проверки уголовное дело в отношении женщины отменили.
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В июле этого года в социальных сетях распространилась информация о задержании мамы пациента детского хосписа в отделении почты в Москве, когда она получала посылку с лекарством от судорог "Фризиум", которое не зарегистрировано в России. Утверждается, что двое полицейских якобы заявили женщине, что посылка арестована как контрабанда, пригрозили возбуждением уголовного дела, а также что ее не отпускали домой семь часов. Московский главк МВД опроверг информацию, что сотрудники полиции задержали женщину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда говорил, что в Кремле обеспокоены этой ситуацией.
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Анна КузнецоваЗдоровье - ОбществоРоссияОбщество
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