Кузнецова оценила процедуру получения незарегистрированных лекарств

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Существующая процедура получения незарегистрированных в России лекарств, возможно, неэффективна, так как люди вынуждены прибегать к другим способам, считает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Ранее директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава написала в Facebook, что в Москве задержали еще одну мать, которая заказала за границей не зарегистрированное в России лекарство "Фризиум". Общественность и правозащитники назвали ситуацию абсурдной и бесчеловечной, свою обеспокоенность выразили и в Кремле. В пятницу Федеральная таможенная служба заявила о возбуждении уголовного дела, женщина проходит в нем как свидетель.

"В настоящий момент есть процедура получения лекарств, не зарегистрированных на территории России – для этого маме необходимо получить заключение консилиума врачей, а затем разрешение Минздрава. Но если такие ситуации все еще происходят, значит, эта процедура неэффективна? Либо сроки получения препарата затягиваются, либо сам механизм требует совершенствования", - сказала Кузнецова, слова которой цитирует пресс-служба.

Этот случай уже не первый в России. В 2018 году широкий резонанс вызвало дело москвички Екатерины Конновой, в отношении которой полиция возбудила уголовное дело за попытку продать не подошедший ребенку-инвалиду диазепам. Тогда в ситуацию вмешался министр внутренних дел Владимир Колокольцев, и после проверки уголовное дело в отношении женщины отменили.