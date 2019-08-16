В Ульяновской области изъяли остатки масла, которым отравились жители

САМАРА, 16 авг - РИА Новости. Остатки подсолнечного масла, которым, предположительно, отравились несколько жителей Ульяновской области, изъяты, по ним назначены экспертизы, сообщает в пятницу прокуратура региона.
Ранее минздрав Ульяновской области сообщил о госпитализации семи человек, родственников или коллег по работе, которые употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, купленное у одного и того же производителя. Позже один из госпитализированных скончался. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, возможно, в подсолнечное масло попал крысиный яд. Кроме того, по данным минздрава, 3 августа скончалась еще одна жительница Ульяновской области, госпитализированная с похожими симптомами в виде сильного кровотечения. Следователи возбудили уголовное дело по факту производства либо сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц.
Как сообщал ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах, подсолнечное масло изготовил у себя в хозяйстве пенсионер, проживающий в селе Михайловка Тереньгульского района Ульяновской области. Часть он оставил себе, часть – отдал дочери, а часть – своему знакомому.
"Остатки масла, распространенные на территории Ульяновской области, изъяты, и по ним назначен ряд экспертиз. При этом принимаются все необходимые меры к установлению точного количества произведенной указанным лицом кустарной продукции", - говорится в сообщении.
Прокуратура региона просит граждан воздержаться от приобретения подсолнечного масла, продавцы которого не имеют документов, подтверждающих качество товара и его соответствие требованиям безопасности.