На Кубе пять человек погибли от удара молнии на пляже

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 авг – РИА Новости. Пять человек погибли от удара молнии на пляже провинции Маябеке на Кубе, сообщает издание Granma.
Трагедия произошла накануне вечером. Среди погибших двое взрослых и трое несовершеннолетних.
Еще один подросток был доставлен в больницу.
Куба – территория, которая больше всего в мире подвергается ударам молнии. В провинции Маябеке они случаются довольно часто, особенно в сезон ураганов – с мая по октябрь.
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