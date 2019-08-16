В Госдуме не видят катастрофы в отказе Киева снять водную блокаду Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Украинские власти, отказываясь снять водную блокаду Крыма и возобновить поставку днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, продолжают демонстрировать свою глупость, для полуострова в их позиции нет никакой катастрофы, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Ранее первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи в интервью украинским СМИ заявил, что власти Украины не намерены возобновлять поставку днепровской воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Он также отверг возможность переговоров на этот счет с крымскими властями.

"Киевские власти из-за своей глупости и тумблера националиста не хотят идти даже на обоюдовыгодные условия. В их отказе возобновить подачу днепровской воды в Крым для нас нет никакой катастрофы. Крым при поддержке федерального центра в ближайшие годы намерен реализовать ряд масштабных проектов по переброске воды на север полуострова, что позволит не допустить засоления почв и обеспечить водой сосредоточенные там химические заводы", - сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, отказываясь возобновить подачу воды, киевские власти теряют большую выгоду, прежде всего в части дополнительных источников пополнения бюджета своего государства.

Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как Днепр берет свои истоки на территории России. В свою очередь Шеремет заявил, что вопрос поставки днепровской воды в Крым должен быть выведен из политической плоскости, так как это экономически выгодно для всех сторон и может регулироваться путем заключения российско-украинского межгосударственного соглашения.