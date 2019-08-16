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РИА Новости

В Госдуме не видят катастрофы в отказе Киева снять водную блокаду Крыма

18:40 16.08.2019
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© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Украинские власти, отказываясь снять водную блокаду Крыма и возобновить поставку днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, продолжают демонстрировать свою глупость, для полуострова в их позиции нет никакой катастрофы, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи в интервью украинским СМИ заявил, что власти Украины не намерены возобновлять поставку днепровской воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Он также отверг возможность переговоров на этот счет с крымскими властями.
"Киевские власти из-за своей глупости и тумблера националиста не хотят идти даже на обоюдовыгодные условия. В их отказе возобновить подачу днепровской воды в Крым для нас нет никакой катастрофы. Крым при поддержке федерального центра в ближайшие годы намерен реализовать ряд масштабных проектов по переброске воды на север полуострова, что позволит не допустить засоления почв и обеспечить водой сосредоточенные там химические заводы", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, отказываясь возобновить подачу воды, киевские власти теряют большую выгоду, прежде всего в части дополнительных источников пополнения бюджета своего государства.
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Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как Днепр берет свои истоки на территории России. В свою очередь Шеремет заявил, что вопрос поставки днепровской воды в Крым должен быть выведен из политической плоскости, так как это экономически выгодно для всех сторон и может регулироваться путем заключения российско-украинского межгосударственного соглашения.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, а также в восточной части полуострова. Частично проблему водоснабжения восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.
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