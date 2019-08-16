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РИА Новости

Работодатели рассказали о самых непопулярных специальностях

18:39 16.08.2019 (обновлено: 23:22 16.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичСтроительный кран
Строительный кран
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Строительный кран. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Работодателям труднее всего найти рабочих по специальности машинист автокрана и бетонщик, говорится в исследовании сервиса по поиску работы и сотрудников Работа.ру.
"По всей России нехватка кадров наблюдается среди большинства представителей рабочих профессий, наибольшим спросом у работодателей пользуются машинисты автокрана, бетонщики, кровельщики и плотники — конкурс составляет менее одного резюме на вакансию", — сообщает сервис, уточняя, что средние зарплатные предложения для них выше, чем для других специалистов — от 80 тысяч рублей.
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По их данным, количество вакансий практически равно количеству резюме по профессиям столяр (1,01), каменщик (1,02), маляр (1,12). Немного больше штукатуров и прорабов — конкурс здесь составляет 1,74 и 1,98 резюме на вакансию соответственно. Самая высокая конкуренция при устройстве на работу среди электриков — почти три резюме на вакансию (2,75).
В регионах недостаток рабочих в строительстве ощущается еще острее. В крупных городах России конкурс на вакансии в большинстве случаев меньше одного резюме на вакансию. В Нижнем Новгороде и Новосибирске особенно сильно не хватает бетонщиков. В Екатеринбурге и Уфе компаниям труднее всего будет найти кандидатов на должность машиниста автокрана и бетонщика. Прорабов не хватает в Новосибирске и Екатеринбурге.
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В Москве, напротив, ощущается переизбыток представителей рабочих профессий. Самый высокий конкурс на рабочее место у электриков — более шести человек на вакансию. А на вакансию прораба приходится почти четыре резюме (3,92). Штукатуров и маляров в Москве в три раза больше, чем рабочих мест по этой профессии (2,86 и 2,68 соответственно). Количество резюме кровельщиков (1,60) и каменщиков (1,97) почти в два раза превышает количество вакансий. Количество соискателей среди столяров (1,26) и плотников (1,22) приблизительно равно количеству вакантных должностей.
"Большое количество строительных проектов в Москве и области рождает высокий спрос на рабочих специалистов, поэтому столица активно привлекает кадры из регионов, предлагая повышенные зарплаты, которые не могут себе позволить компании на местах", — объясняет сервис.
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