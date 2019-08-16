Кинолог призвал владельцев собак выгуливать их в намордниках

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев призвал владельцев собак выгуливать их в наморднике и на поводке, что особенно касается опасных пород животных.

Ранее СМИ сообщили, что президент общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев направил в Госдуму письмо, в котором указал, что выгул опасных собак без поводка и намордника хозяин не влечет никакой ответственности.

"Владельцы собак из списка потенциально опасных пород обязаны нести ответственность за своего питомца и выгуливать его на поводке и в наморднике без дополнительных напоминаний. Но и в целом всем тем людям, которые живут на просторах нашей страны и имеют собак, следует быть более внимательными, более чутко относиться к самому себе и к своему животному. Если вы понимаете, что ваша собака, хоть и не находится в списке, но может доставить вам сложности, а окружающим людям неприятности, не допускайте этого, наденьте на собаку поводок и намордник", - сказал Голубев РИА Новости.

По его словам, федерация в целом поддерживает формализацию ответственности владельцев собак из списка потенциально опасных пород, но призывает это делать правильно, с учетом всех аспектов таких общественных отношений.

"Российская кинологическая федерация готова включиться в работу по написанию соответствующей нормативной базы. Важно, чтобы удалось создать практически работающие механизмы, которые бы помогли дисциплинировать тех граждан, которым, к сожалению, не хватает внутренней ответственности", - сказал он.