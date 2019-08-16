Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-16T18:33Z
https://ria.ru/20190816/1557581645.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151241/11/1512411127_0:217:3060:1938_1036x0_80_0_0_3038779c751fff688d73c64e3bb3bf1c.jpg
РИА Новости

Кинолог призвал владельцев собак выгуливать их в намордниках

18:33 16.08.2019
658
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖенщина выгуливает собак на улице в Москве
Женщина выгуливает собак на улице в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Женщина выгуливает собак на улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев призвал владельцев собак выгуливать их в наморднике и на поводке, что особенно касается опасных пород животных.
Ранее СМИ сообщили, что президент общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев направил в Госдуму письмо, в котором указал, что выгул опасных собак без поводка и намордника хозяин не влечет никакой ответственности.
Собака и трактор
21 ноября 2018, 11:08РИА Новости
Ученые из России рассказали об опасностях прогулок с собаками
"Владельцы собак из списка потенциально опасных пород обязаны нести ответственность за своего питомца и выгуливать его на поводке и в наморднике без дополнительных напоминаний. Но и в целом всем тем людям, которые живут на просторах нашей страны и имеют собак, следует быть более внимательными, более чутко относиться к самому себе и к своему животному. Если вы понимаете, что ваша собака, хоть и не находится в списке, но может доставить вам сложности, а окружающим людям неприятности, не допускайте этого, наденьте на собаку поводок и намордник", - сказал Голубев РИА Новости.
По его словам, федерация в целом поддерживает формализацию ответственности владельцев собак из списка потенциально опасных пород, но призывает это делать правильно, с учетом всех аспектов таких общественных отношений.
Злая собака
30 июля, 13:38РИА Новости
Власти утвердили список потенциально опасных пород собак
"Российская кинологическая федерация готова включиться в работу по написанию соответствующей нормативной базы. Важно, чтобы удалось создать практически работающие механизмы, которые бы помогли дисциплинировать тех граждан, которым, к сожалению, не хватает внутренней ответственности", - сказал он.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, куда вошли представители 12 пород, а также все их метисы. С 1 января 2020 года выгул собак вышеперечисленных пород без намордника и поводка запрещен, исключая случаи, когда питомец находится на огороженной территории своего владельца.
2600023
Обсудить 1
Госдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Второй пилот самолета Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку в Жуковском
Второго пилота аварийно севшего в Подмосковье А321 госпитализировали
РИА
Новости
Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Заснеженные горы в районе гавани города Тасиилак в Гренландии
В Гренландии ответили на идею Трампа купить остров
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Жена пилота А321 рассказала о его реакции на присвоение звания Героя России
Лента
новостей
Лолита Милявская
"Ничего не меняется". Лолита обрушилась с критикой на Зеленского
Набережная пляжа Ривьера в Сочи после шторма
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней и смерчей
Поиски трехлетнего мальчика в Омской области
Мальчика, заблудившегося в омской тайге, переводят из реанимации
Командир лайнера Airbus А321 Дамир Юсупов во время общения с журналистами членов экипажа самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего жесткую посадку в поле у аэропорта Жуковский
Командир аварийно севшего А321 принес извинения пассажирам
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
В авиакомпании разъяснили решение пилотов А321 не выпускать шасси
Скриншот сторис из Инстаграма Ольги Бузовой
На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру из-за шутки про блокадницу
Сочи затопило из-за проливных дождей
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму оценили стратегию Зеленского по "возвращению" полуострова
Банкноты номиналом 1 доллар США
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин
"Ильич" из Little Big стал сотрудником "Связного" после проигранного спора
Полиция
Житель Ингушетии похитил тринадцатилетнюю девочку, чтобы жениться
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:43В аэропорту Вашингтона прокомментировали сбой в системе погранконтроля
00:41Пьяный москвич с топором потребовал от банка закрыть его кредит
00:38Сбой в системе пограничного контроля США коснулся нескольких аэропортов
00:18Tesla отказалась комментировать ход расследования аварии на МКАД
00:16Помпео может принять участие в заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку
00:11В аэропорту Лос-Анджелеса вышла из строя система пограничного контроля
23:52Украинские военные открыли огонь по двум населенным пунктам, заявили в ЛНР
23:49Напавший на мечеть в Осло рассказал полиции о своих мотивах
23:25Вскрытие Эпстина показало, что миллиардер покончил жизнь самоубийством
23:10Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург
23:04Эмир Катара поприветствовал приглашение Путина на ПМЭФ-2020
23:03В Махачкале арестовали блогера, насмерть сбившего мужчину
23:00Эксперт прокомментировал сообщения о намерении Трампа купить Гренландию
22:48К востоку от Иерусалима при стычках пострадали более 30 палестинцев
22:46Посольство России обвинило США в обострении ситуации в Персидском заливе
22:45"Яндекс" назвал сообщения о закрытии сервиса "Яндекс.Новости" слухами
22:38Эмир Катара пригласил Путина с визитом в Доху
22:20В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд
22:17СК выяснит, как ребенок попал под колеса детского паровозика в Саратове
22:11В секторе Газа число пострадавших палестинцев превысило 77 человек
Лента новостейМолния