В Неаполе рожающую женщину высадили из автобуса из-за отсутствия билета

РИМ, 16 авг – РИА Новости. Жительницу Неаполя при предродовых схватках оштрафовали и высадили из автобуса за безбилетный проезд, сообщает в пятницу итальянская газета Жительницу Неаполя при предродовых схватках оштрафовали и высадили из автобуса за безбилетный проезд, сообщает в пятницу итальянская газета la Repubblica

Эпизод, всколыхнувший местные СМИ и соцсети, произошел около недели назад: со слов женщины, она находилась на девятом месяце беременности и вышла на улицу размяться, но почувствовала схватки и решила сразу же направиться в больницу.

В экстренной ситуации она села на автобус, шедший прямо к медицинскому учреждению, но наткнулась в нем на контролеров. Те остались глухи к объяснениям женщины, выписали ей штраф и высадили на одной из остановок, несмотря на ее усиливающиеся схватки. По ее словам, она пыталась объяснить отсутствие билета своим состоянием и необходимостью как можно быстрее добраться до скорой помощи, но контролер заявил ей, что вынужден зафиксировать правонарушение в любом случае.

Газета не сообщает, каким образом итальянка все-таки добралась до больницы, однако отмечает, что спустя несколько часов она родила девочку. Спустя некоторое время женщина пришла в себя и решила оспорить штраф в 71 евро, который может увеличиться вдвое в случае неоплаты.

Собрав документы, в том числе справку о поступлении в больницу и штрафную квитанцию, женщина обратилась к оператору системы городского пассажирского транспорта Неаполя. Однако в компании Anm заявили, что "обстоятельства не могут служить причиной отмены штрафа".