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РИА Новости

В Неаполе рожающую женщину высадили из автобуса из-за отсутствия билета

18:31 16.08.2019
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© Flickr / Luca PrioliМашина скорой помощи, Италия
Машина скорой помощи, Италия
© Flickr / Luca Prioli
Машина скорой помощи, Италия. Архивное фото
РИМ, 16 авг – РИА Новости. Жительницу Неаполя при предродовых схватках оштрафовали и высадили из автобуса за безбилетный проезд, сообщает в пятницу итальянская газета la Repubblica.
Эпизод, всколыхнувший местные СМИ и соцсети, произошел около недели назад: со слов женщины, она находилась на девятом месяце беременности и вышла на улицу размяться, но почувствовала схватки и решила сразу же направиться в больницу.
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В экстренной ситуации она села на автобус, шедший прямо к медицинскому учреждению, но наткнулась в нем на контролеров. Те остались глухи к объяснениям женщины, выписали ей штраф и высадили на одной из остановок, несмотря на ее усиливающиеся схватки. По ее словам, она пыталась объяснить отсутствие билета своим состоянием и необходимостью как можно быстрее добраться до скорой помощи, но контролер заявил ей, что вынужден зафиксировать правонарушение в любом случае.
Газета не сообщает, каким образом итальянка все-таки добралась до больницы, однако отмечает, что спустя несколько часов она родила девочку. Спустя некоторое время женщина пришла в себя и решила оспорить штраф в 71 евро, который может увеличиться вдвое в случае неоплаты.
Собрав документы, в том числе справку о поступлении в больницу и штрафную квитанцию, женщина обратилась к оператору системы городского пассажирского транспорта Неаполя. Однако в компании Anm заявили, что "обстоятельства не могут служить причиной отмены штрафа".
Одни пользователи Facebook, комментируя громкую новость, пишут, что контролеры, будучи должностными лицами, допустили "неоказание медицинской помощи". Другие согласны с властями в том, что необходимость соблюдать закон распространяется в том числе и беременных женщин.
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56813213
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Популярные комментарии
А в автобусе что ,не оказалось того кто мог бы оплатить проезд?
16 августа, 18:34
kksv44
1200000
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