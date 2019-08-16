Суд в Берлине поддержал хор мальчиков, отказавшийся принять к себе девочку

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Административный суд Берлина в пятницу принял сторону государственного кафедрального хора мальчиков, который отказался сделать исключение для 9-летней девочки и принять ее в свои ряды, сообщила телерадиокомпания RBB.

Ранее сообщалось, что мать девочки обратилась с иском в административный суд Берлина из-за того, что ее дочь отказались принять в государственный кафедральный хор мальчиков. Согласно ее иску, приемная комиссия проявила недопустимую дискриминацию в отношении ее дочери и нарушила права на равные возможности. При этом в хоре заявили, что отказались принять девочку не из-за ее половой принадлежности.

Согласно решению суда, девочка не имеет права на пение в хоре мальчиков. "Право на свободу творчества превалирует в решении хора отказать девочке", - постановил суд. Таким образом, звучание хора имеет приоритет перед интересами истицы. Сторона обвинения может подать апелляцию на решение суда.

Интересы девочки в суде в качестве адвоката представляет ее мать-юрист. В ноябре 2018 года она обратилась в берлинский хор мальчиков, но тот отказал ее дочери в приеме. До этого девочка пела в смешанных хорах.

По мнению матери, способности её дочери получили бы лучшее развитие в берлинском хоре мальчиков, а не в смешанном хоре.