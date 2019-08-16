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РИА Новости
Война в Сирии

Названа дата начала работы координационного центра Турции и США по Сирии

18:26 16.08.2019
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© AP Photo / Hussein MallaАмериканская военная техника в Сирии
Американская военная техника в Сирии
© AP Photo / Hussein Malla
Американская военная техника в Сирии. Архивное фото
АНКАРА, 16 авг - РИА Новости. Совместный координационный центр Турции и США по контролю зоны безопасности в Сирии начнет действовать на следующей неделе, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.
Ранее минобороны Турции сообщило о прибытии в провинцию Шанлыурфа на юго-востоке страны шести американских военных, которые будут задействованы в работе координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии.
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"Совместный координационный центр Турции и США по контролю зоны безопасности в Сирии начнет действовать в полном объеме на следующей неделе. Сроки, которые были определены ранее, пока полностью соблюдаются. Мы ожидаем, что они будут соблюдаться и дальше, следим за этим. Мы в целом договорились по многим темам, включая контроль над воздушным пространством и координацию по этому вопросу", - цитирует Акара агентство Anadolu.
Он добавил, что Турция не находит объяснения сотрудничеству США с силами самообороны сирийских курдов и ожидает, что оно будет как можно скорее прекращено.
Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны на севере Сирии. Как сообщило турецкое минобороны, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности.
Официальный Дамаск выступил категорически против данного соглашения, так как, по мнению сирийского правительства, оно представляет собой вопиющее нападение на суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики и грубое нарушение принципов международного права и устава ООН.
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