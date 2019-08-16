Названа дата начала работы координационного центра Турции и США по Сирии

АНКАРА, 16 авг - РИА Новости. Совместный координационный центр Турции и США по контролю зоны безопасности в Сирии начнет действовать на следующей неделе, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.

Ранее минобороны Турции сообщило о прибытии в провинцию Шанлыурфа на юго-востоке страны шести американских военных, которые будут задействованы в работе координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности на севере Сирии.

"Совместный координационный центр Турции и США по контролю зоны безопасности в Сирии начнет действовать в полном объеме на следующей неделе. Сроки, которые были определены ранее, пока полностью соблюдаются. Мы ожидаем, что они будут соблюдаться и дальше, следим за этим. Мы в целом договорились по многим темам, включая контроль над воздушным пространством и координацию по этому вопросу", - цитирует Акара агентство Anadolu.

Он добавил, что Турция не находит объяснения сотрудничеству США с силами самообороны сирийских курдов и ожидает, что оно будет как можно скорее прекращено.

Ранее в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны на севере Сирии. Как сообщило турецкое минобороны, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности.