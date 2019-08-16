Жена пилота А321 рассказала о его реакции на присвоение звания Героя России

МОСКВА 16 авг — РИА Новости. Командир самолета А321 Дамир Юсупов, посадивший лайнер в кукурузном поле, узнал о присвоении ему звания Героя России от жены.

"Я ему сообщила по телефону. В ответ он просто промолчал", - рассказала его супруга Наталья РБК

Она также отметила, что рада награждению летчиков.

Ранее Владимир Путин подписал указ о награждения экипажа А321. Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину президент присвоил звания Героев России, остальных членов экипажа наградят орденами Мужества.

"Чудо на кукурузном поле"

Накануне летевший их Москвы в Симферополь самолет А321 "Уральских авиалиний" сразу после вылета из аэропорта Жуковский столкнулся со стаей чаек, которые попали в двигатель лайнера. Пилоты приняли решение экстренно сесть в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбинское. По словам главы Росавиации Александра Нерадько, это было единственно верное решение.

Пилотам удалось благополучно приземлить самолет с выключенными двигателями и убранными шасси, пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Никто не погиб, за медицинской помощью обратились 76 человек.