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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Венедиктов сказал, кто получит деньги за попытку взлома системы голосования

18:19 16.08.2019 (обновлено: 18:31 16.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Венедиктов
Алексей Венедиктов
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алексей Венедиктов. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Французский криптограф может получить большую часть из 2 миллионов рублей, назначенных за взлом системы электронного голосования, которая будет использоваться на выборах в Мосгордуму, сообщил РИА Новости глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
Ранее Венедиктов сообщал, что хакеры, которые взломают систему электронного голосования, получат 2 миллиона рублей. В СМИ появилась информация, что уязвимости в системе обнаружил эксперт-криптограф из Франции.
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"Действительно, сумма 2 миллиона рублей. В понедельник этот вопрос будет обсуждаться. Мое предложение - бонус тем, кто помог совершенствовать систему, находя в ней слабые места и тем самым помогая нам создавать надежную систему. Конечно, французский криптограф должен претендовать на большую часть этой суммы", - сказал Венедиктов.
Также, отвечая на вопрос, кто именно заплатит эту сумму, Венедиктов ответил, что это сделает он сам и его друзья. "Деньги мои и моих друзей, которые увлечены этой идеей", - пояснил он.
Венедиктов добавил, что несмотря на то, что система ни разу не была взломана, он считает, что всех, кто находит в ней слабые места, надо наградить.
Как ранее сообщал заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко, с 12 по 22 августа планируется провести третий этап открытого тестирования системы электронного голосования. С 12 числа открылась запись для граждан пилотных избирательных округов, соответственно само голосование пройдет 21 августа.
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При первом тестировании, которое проводилось 11 июля на выборах глав студсоветов Москвы, произошли сбои, позднее они были исправлены специалистами. Повторное тестирование системы электронного голосования для выборов в Мосгордуму, которое состоялось 23 июля, прошло без функциональных сбоев, явка составила почти 80%. Тогда москвичи голосовали за один из шести вариантов решения проблемы бездомных животных в столице.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября. Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах в сентябре пройдет электронное голосование - это 1 округ (Зеленоград), 10 округ (Северное Лианозово – Бибирево) и 30 округ (Чертаново Центральное - Чертаново Южное).
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомМосковская городская думаАлексей Венедиктов (журналист)ФранцияРоссияОбщество
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