Венедиктов сказал, кто получит деньги за попытку взлома системы голосования

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Французский криптограф может получить большую часть из 2 миллионов рублей, назначенных за взлом системы электронного голосования, которая будет использоваться на выборах в Мосгордуму, сообщил РИА Новости глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

Ранее Венедиктов сообщал, что хакеры, которые взломают систему электронного голосования, получат 2 миллиона рублей. В СМИ появилась информация, что уязвимости в системе обнаружил эксперт-криптограф из Франции.

"Действительно, сумма 2 миллиона рублей. В понедельник этот вопрос будет обсуждаться. Мое предложение - бонус тем, кто помог совершенствовать систему, находя в ней слабые места и тем самым помогая нам создавать надежную систему. Конечно, французский криптограф должен претендовать на большую часть этой суммы", - сказал Венедиктов.

Также, отвечая на вопрос, кто именно заплатит эту сумму, Венедиктов ответил, что это сделает он сам и его друзья. "Деньги мои и моих друзей, которые увлечены этой идеей", - пояснил он.

Венедиктов добавил, что несмотря на то, что система ни разу не была взломана, он считает, что всех, кто находит в ней слабые места, надо наградить.

Как ранее сообщал заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко, с 12 по 22 августа планируется провести третий этап открытого тестирования системы электронного голосования. С 12 числа открылась запись для граждан пилотных избирательных округов, соответственно само голосование пройдет 21 августа.

При первом тестировании, которое проводилось 11 июля на выборах глав студсоветов Москвы, произошли сбои, позднее они были исправлены специалистами. Повторное тестирование системы электронного голосования для выборов в Мосгордуму, которое состоялось 23 июля, прошло без функциональных сбоев, явка составила почти 80%. Тогда москвичи голосовали за один из шести вариантов решения проблемы бездомных животных в столице.