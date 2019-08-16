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РИА Новости

В Гонконге демонстранты освободили заблокированные дороги

18:11 16.08.2019
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© REUTERS / Tyrone SiuПротестующие в Гонконге, Китай. 16 августа 2019
Протестующие в Гонконге, Китай. 16 августа 2019
© REUTERS / Tyrone Siu
Протестующие в Гонконге, Китай. 16 августа 2019
ГОНКОНГ, 16 авг - РИА Новости. Демонстранты, заблокировавшие несколько дорог в центре Гонконга, разошлись, движение восстановлено, передаёт корреспондент РИА Новости.
Около 20.00 по местному времени сотни противников законопроекта об экстрадиции вышли на очередную акцию протеста в парке Чартер-Гарден. Спустя некоторое время протестующие оккупировали прилегающие дороги, устроив сидячую демонстрацию, скандируя лозунги. Присутствия сотрудников полиции не наблюдалось.
Участники акции протеста против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг
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К 23.00 все демонстранты разошлись, движение по дорогам уже восстановлено.
Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.
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