В Воронежской области браконьер-рецидивист срубил 23 столетних дуба

"В полицию поступило сообщение об уничтожении 23 дубов на территории заказника "Каменная степь". Эти деревья были посажены около 100 лет назад после научной экспедиции группы ученых во главе с Василием Докучаевым. Они были необходимы страдавшему от засух региону для укрепления оврагов и задержания снега", - рассказала Ирина Волк.