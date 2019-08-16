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РИА Новости

В Воронежской области браконьер-рецидивист срубил 23 столетних дуба

18:10 16.08.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкТопор
Топор
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Топор. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Мужчина в Воронежской области срубил 23 дуба, посаженных 100 лет назад группой ученых во главе с Василием Докучаевым в заказнике "Каменная степь", ранее мужчина был судим за аналогичное преступление, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В полицию поступило сообщение об уничтожении 23 дубов на территории заказника "Каменная степь". Эти деревья были посажены около 100 лет назад после научной экспедиции группы ученых во главе с Василием Докучаевым. Они были необходимы страдавшему от засух региону для укрепления оврагов и задержания снега", - рассказала Ирина Волк.
Срубленные вековые деревья мужчина пустил на доски. Ущерб от этого составил около 25 миллионов рублей.
"Установлено, что житель города Воронежа для рубки дубов привлек рабочих, не осведомленных о незаконности этих действий. Из срубленных деревьев изготовлены доски для дальнейшего их использования в строительстве", - рассказала официальный представитель МВД России.
Также полицейские выяснили, что этот же мужчина уже был судим за аналогичное преступление. Сейчас подозреваемый находится под стражей.
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